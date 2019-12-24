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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:38

Re: Sense Bank

Ув. офпред, а не планируется ли повтор акции 5% орехов для сети аптек Доброго дня?
Или, возможно, какой-то другой популярной сети: Бажаемо здоровья, АНЦ?
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:39

  mephala написав:
  Sense Bank написав:Добрий день! Прийшли до вас з гарною новиною, на яку багато хто чекав.

Від сьогодні готівку в будь-якій валюті можна забронювати на 5й календарний день. Якщо звертаєтесь в п'ятницю, то вже в середу можна отримати готівку :wink:

Якщо 5й день це вихідний, то бронюємо на наступний робочий день

^Ваші форумні помічники


якщо це депозитні кошти то замовлення можна робити за 5 днів до завершення?



Робите таке покращення і маєте 2 клієнтів на конветр депо кожен місяць)
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:46

Re: Sense Bank

Таки банк умудрился меня постричь.

Создал шаблон для перевода с карты Хамелион (как дебетка используеться) на карту Монобанка.
Тыкаю шаблон - жму оплатить - бегло смотрю комиссия 0, жму переказаты - опа комиссия 55грн.

Проверяю - по умолчанию подставляет кредиткую карту - а не ту с которой шаблон рисовался! - действительно после нажатия оплатить - некоторое время висит комиссия 0 грн!, но через время происходит пересчет, но нажать "переказаты" кнопочку можно и до просчета комиссии!

Накуя спрашиваеться накие приколы?

Будем как-то решать это? Или дальше будет расчет на ЛОХА?

Могу видео записать.
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 23 лют, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:06

  ukr0014959 написав:
  mephala написав:
якщо це депозитні кошти то замовлення можна робити за 5 днів до завершення?



Робите таке покращення і маєте 2 клієнтів на конветр депо кожен місяць)


Було б чудово, але поки що ні :( Однак вже набагато швидше, ніж раніше, враховуючи не тільки зменшення з 10 до 5 днів, а і перехід з робочих на календарні

^Богдан
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:07

  Arien написав:Ув. офпред, а не планируется ли повтор акции 5% орехов для сети аптек Доброго дня?
Или, возможно, какой-то другой популярной сети: Бажаемо здоровья, АНЦ?

Думаємо про це, але поки що є деякі технічні складнощі зі сторони партнера, тому терміни обіцяти не будемо ;)

^Богдан
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:16

  vpchelko написав:Таки банк умудрился меня постричь.

Создал шаблон для перевода с карты Хамелион (как дебетка используеться) на карту Монобанка.
Тыкаю шаблон - жму оплатить - бегло смотрю комиссия 0, жму переказаты - опа комиссия 55грн.

Проверяю - по умолчанию подставляет кредиткую карту - а не ту с которой шаблон рисовался! - действительно после нажатия оплатить - некоторое время висит комиссия 0 грн!, но через время происходит пересчет, но нажать "переказаты" кнопочку можно и до просчета комиссии!

Накуя спрашиваеться накие приколы?

Будем как-то решать это? Или дальше будет расчет на ЛОХА?

Могу видео записать.


Шаблон не прив'язаний до конкретної картки, тому і є вибір з якої оплатити. Якщо перетягнути рахунок на шаблон, то оплата буде саме з нього.

З приводу комісії дуже дивно, що не підтягнулася інформація одразу. Оскільки перевірили щойно на 2х пристроях оновлення відбувається дуже швидко + якщо інтернет нестабільний і завантажується довше кнопка підтвердження переказу має бути неактивною, поки комісія не розрахується. Можливо, зможете відправити запис екрану нам на пошту help@sensebank.com.ua, якщо зараз така ж проблема відтвориться? Проводити переказ остаточно не потрібно

^Богдан
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:21

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Шаблон не прив'язаний до конкретної картки, тому і є вибір з якої оплатити. Якщо перетягнути рахунок на шаблон, то оплата буде саме з нього.

З приводу комісії дуже дивно, що не підтягнулася інформація одразу. Оскільки перевірили щойно на 2х пристроях оновлення відбувається дуже швидко + якщо інтернет нестабільний і завантажується довше кнопка підтвердження переказу має бути неактивною, поки комісія не розрахується. Можливо, зможете відправити запис екрану нам на пошту help@sensebank.com.ua, якщо зараз така ж проблема відтвориться? Проводити переказ остаточно не потрібно

^Богдан


Отправил видео на help@sensebank.com.ua — 51 секунда заходим в переказ на картку, видим комиссию 0 грн, 51 секунда нажимаем кнопку переказаты, и только на 53 секунду отображается комиссия в 15 гривен, но перевод проводиться без дальшейшего участия пользователя.
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 23 лют, 2023 15:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:34

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Було б чудово, але поки що ні :( Однак вже набагато швидше, ніж раніше, враховуючи не тільки зменшення з 10 до 5 днів, а і перехід з робочих на календарні

Богдане а можете поцiкавитись у ваших спецiалiстiв з органiзацiї готвкового обiгу - чому саме такi термiни? Адже як фаxiвець з цього питання я вiдверто заявляю, що за нормальної органiзацiї процесу для пiдкрiплення готiвкою будь-якого вiддiлення банку на неокупованiй територiї України треба максимум 48 годин. Це з моменту отримання заявки клiєнта до видачi йому готiвки. Так можливi форсмажори - на кшталт коли через заметiль бувало закривали дорогу на Закарпаття. Але то трапляється вкрай рiдко, а тому в нормально працюючому банку - 3 робочi днi на заявку це вже дуже довго - ви ж по сутi берете собi 5 (10 то взагалi було за межею добра та зла). Лише одна причина може бiльш менш достовiрно пояснити збiльшення необхiдного банку часового лагу для видачi готiвки клiєнтам - це погiршення його фiнансового стану та проблеми з лiквiднiстю. Вибачте але по iншому пояснити такi вашi танцi з бубном (термiном заявки) в мене не виходить. Хоча ще є одна причина - бардак та вiдсутнiсть нормально врегульованих внутрiшнiх процесiв у пiдроздiлi банку який займається органiзацiєю готiвкового обiгу. Втiм ранiше цей пiдроздiл у вас працював достатньо якiсно - i не думаю що якicть його роботи могла рiзко погiршитись. Тому виходить так, що лишається фiн.стан з лiквiднiстю. ;(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:54

  vpchelko написав:Таки банк умудрился меня постричь.

Создал шаблон для перевода с карты Хамелион (как дебетка используеться) на карту Монобанка.
Тыкаю шаблон - жму оплатить - бегло смотрю комиссия 0, жму переказаты - опа комиссия 55грн.

Проверяю - по умолчанию подставляет кредиткую карту - а не ту с которой шаблон рисовался! - действительно после нажатия оплатить - некоторое время висит комиссия 0 грн!, но через время происходит пересчет, но нажать "переказаты" кнопочку можно и до просчета комиссии!

Накуя спрашиваеться накие приколы?

Будем как-то решать это? Или дальше будет расчет на ЛОХА?

Могу видео записать.


там есть маленькое колесико которое крутится. так вот нужно ждать пока оно открутится и только тогда выведет инфу про комис.
дружелюбности в таком интерфейсе ноль целых ноль десятых канеш но тем не менее типа не молча считают комис.

хотя по нормальному кнопка оплатить ДОЛЖНА быть заблокирована до окончания расчета комиса.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:17

Re: Sense Bank

  mephala написав:там есть маленькое колесико которое крутится. так вот нужно ждать пока оно открутится и только тогда выведет инфу про комис.
дружелюбности в таком интерфейсе ноль целых ноль десятых канеш но тем не менее типа не молча считают комис.

хотя по нормальному кнопка оплатить ДОЛЖНА быть заблокирована до окончания расчета комиса.


Кнопка "переказаты" должна быть не активна, по другому быть не должно!

1ый раз я вообще успел нажать "переказаты" до того, как колесико начало крутиться - я вообще не ожидал подвоха.

Тут очевидный косяк в приложении. Должны исправить, и комиссию вернуть.
vpchelko
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