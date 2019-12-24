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банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 643644645646 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.7 5 63 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 7 2- Погане. Некомпетентне. 6% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 29% 18 Всього голосів : 63 Додано: Чет 23 лют, 2023 16:27 vpchelko написав: Таки банк умудрился меня постричь.



Создал шаблон для перевода с карты Хамелион (как дебетка используеться) на карту Монобанка.

Тыкаю шаблон - жму оплатить - бегло смотрю комиссия 0, жму переказаты - опа комиссия 55грн.



Проверяю - по умолчанию подставляет кредиткую карту - а не ту с которой шаблон рисовался! - действительно после нажатия оплатить - некоторое время висит комиссия 0 грн!, но через время происходит пересчет, но нажать "переказаты" кнопочку можно и до просчета комиссии!



Накуя спрашиваеться накие приколы?



Будем как-то решать это? Или дальше будет расчет на ЛОХА?



Могу видео записать. Таки банк умудрился меня постричь.Создал шаблон для перевода с карты Хамелион (как дебетка используеться) на карту Монобанка.Тыкаю шаблон - жму оплатить - бегло смотрю комиссия 0, жму переказаты - опа комиссия 55грн.Проверяю - по умолчанию подставляет кредиткую карту - а не ту с которой шаблон рисовался! - действительно после нажатия оплатить - некоторое время висит комиссия 0 грн!, но через время происходит пересчет, но нажать "переказаты" кнопочку можно и до просчета комиссии!Накуя спрашиваеться накие приколы?Будем как-то решать это? Или дальше будет расчет на ЛОХА?Могу видео записать.



радует что растет число пользователей додатка

особенно из до последнего сидевших на Форварде



кстати, по характеру изменившегося интерфейса вижу что и банк что-то в этом направлении делает...



подождем немного и, глядишь, можно будет пользоваться радует что растет число пользователей додаткаособенно из до последнего сидевших на Форвардекстати, по характеру изменившегося интерфейса вижу что и банк что-то в этом направлении делает...подождем немного и, глядишь, можно будет пользоваться cohan

Повідомлень: 5226 З нами з: 27.09.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 16:30 Arien написав: Ув. офпред, а не планируется ли повтор акции 5% орехов для сети аптек Доброго дня?

Или, возможно, какой-то другой популярной сети: Бажаемо здоровья, АНЦ? Ув. офпред, а не планируется ли повтор акции 5% орехов для сети аптек Доброго дня?Или, возможно, какой-то другой популярной сети: Бажаемо здоровья, АНЦ?



Доброго Дня минус 5% - получится всего чуток выше, чем БЖ/АНЦ через Таблетки



лучше всего - кешбеком ТАСа 3х процентным Доброго Дня минус 5% - получится всего чуток выше, чем БЖ/АНЦ через Таблеткилучше всего - кешбеком ТАСа 3х процентным cohan

Повідомлень: 5226 З нами з: 27.09.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 16:41 Alien написав: Sense Bank написав: Було б чудово, але поки що ні Однак вже набагато швидше, ніж раніше, враховуючи не тільки зменшення з 10 до 5 днів, а і перехід з робочих на календарні Було б чудово, але поки що ніОднак вже набагато швидше, ніж раніше, враховуючи не тільки зменшення з 10 до 5 днів, а і перехід з робочих на календарні

Богдане а можете поцiкавитись у ваших спецiалiстiв з органiзацiї готвкового обiгу - чому саме такi термiни? Адже як фаxiвець з цього питання я вiдверто заявляю, що за нормальної органiзацiї процесу для пiдкрiплення готiвкою будь-якого вiддiлення банку на неокупованiй територiї України треба максимум 48 годин. Це з моменту отримання заявки клiєнта до видачi йому готiвки. Так можливi форсмажори - на кшталт коли через заметiль бувало закривали дорогу на Закарпаття. Але то трапляється вкрай рiдко, а тому в нормально працюючому банку - 3 робочi днi на заявку це вже дуже довго - ви ж по сутi берете собi 5 (10 то взагалi було за межею добра та зла). Лише одна причина може бiльш менш достовiрно пояснити збiльшення необхiдного банку часового лагу для видачi готiвки клiєнтам - це погiршення його фiнансового стану та проблеми з лiквiднiстю. Вибачте але по iншому пояснити такi вашi танцi з бубном (термiном заявки) в мене не виходить. Хоча ще є одна причина - бардак та вiдсутнiсть нормально врегульованих внутрiшнiх процесiв у пiдроздiлi банку який займається органiзацiєю готiвкового обiгу. Втiм ранiше цей пiдроздiл у вас працював достатньо якiсно - i не думаю що якicть його роботи могла рiзко погiршитись. Тому виходить так, що лишається фiн.стан з лiквiднiстю. ;( Богдане а можете поцiкавитись у ваших спецiалiстiв з органiзацiї готвкового обiгу - чому саме такi термiни? Адже як фаxiвець з цього питання я вiдверто заявляю, що за нормальної органiзацiї процесу для пiдкрiплення готiвкою будь-якого вiддiлення банку на неокупованiй територiї України треба максимум 48 годин. Це з моменту отримання заявки клiєнта до видачi йому готiвки. Так можливi форсмажори - на кшталт коли через заметiль бувало закривали дорогу на Закарпаття. Але то трапляється вкрай рiдко, а тому в нормально працюючому банку - 3 робочi днi на заявку це вже дуже довго - ви ж по сутi берете собi 5 (10 то взагалi було за межею добра та зла). Лише одна причина може бiльш менш достовiрно пояснити збiльшення необхiдного банку часового лагу для видачi готiвки клiєнтам - це погiршення його фiнансового стану та проблеми з лiквiднiстю. Вибачте але по iншому пояснити такi вашi танцi з бубном (термiном заявки) в мене не виходить. Хоча ще є одна причина - бардак та вiдсутнiсть нормально врегульованих внутрiшнiх процесiв у пiдроздiлi банку який займається органiзацiєю готiвкового обiгу. Втiм ранiше цей пiдроздiл у вас працював достатньо якiсно - i не думаю що якicть його роботи могла рiзко погiршитись. Тому виходить так, що лишається фiн.стан з лiквiднiстю. ;(

Спитаємо)



^Богдан Спитаємо)^Богдан Sense Bank Представник банку Повідомлень: 11486 З нами з: 18.02.13 Подякував: 134 раз. Подякували: 1196 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 643644645646 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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