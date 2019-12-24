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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:27
vpchelko написав:
Таки банк умудрился меня постричь.
Создал шаблон для перевода с карты Хамелион (как дебетка используеться) на карту Монобанка.
Тыкаю шаблон - жму оплатить - бегло смотрю комиссия 0, жму переказаты - опа комиссия 55грн.
Проверяю - по умолчанию подставляет кредиткую карту - а не ту с которой шаблон рисовался! - действительно после нажатия оплатить - некоторое время висит комиссия 0 грн!, но через время происходит пересчет, но нажать "переказаты" кнопочку можно и до просчета комиссии!
Накуя спрашиваеться накие приколы?
Будем как-то решать это? Или дальше будет расчет на ЛОХА?
Могу видео записать.
радует что растет число пользователей додатка
особенно из до последнего сидевших на Форварде
кстати, по характеру изменившегося интерфейса вижу что и банк что-то в этом направлении делает...
подождем немного и, глядишь, можно будет пользоваться
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Додано: Чет 23 лют, 2023 16:30
Arien написав:
Ув. офпред, а не планируется ли повтор акции 5% орехов для сети аптек Доброго дня?
Или, возможно, какой-то другой популярной сети: Бажаемо здоровья, АНЦ?
Доброго Дня минус 5% - получится всего чуток выше, чем БЖ/АНЦ через Таблетки
лучше всего - кешбеком ТАСа 3х процентным
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Додано: Чет 23 лют, 2023 16:41
Alien написав: Sense Bank написав:
Було б чудово, але поки що ні
Однак вже набагато швидше, ніж раніше, враховуючи не тільки зменшення з 10 до 5 днів, а і перехід з робочих на календарні
Богдане а можете поцiкавитись у ваших спецiалiстiв з органiзацiї готвкового обiгу - чому саме такi термiни? Адже як фаxiвець з цього питання я вiдверто заявляю, що за нормальної органiзацiї процесу для пiдкрiплення готiвкою будь-якого вiддiлення банку на неокупованiй територiї України треба максимум 48 годин. Це з моменту отримання заявки клiєнта до видачi йому готiвки. Так можливi форсмажори - на кшталт коли через заметiль бувало закривали дорогу на Закарпаття. Але то трапляється вкрай рiдко, а тому в нормально працюючому банку - 3 робочi днi на заявку це вже дуже довго - ви ж по сутi берете собi 5 (10 то взагалi було за межею добра та зла). Лише одна причина може бiльш менш достовiрно пояснити збiльшення необхiдного банку часового лагу для видачi готiвки клiєнтам - це погiршення його фiнансового стану та проблеми з лiквiднiстю. Вибачте але по iншому пояснити такi вашi танцi з бубном (термiном заявки) в мене не виходить. Хоча ще є одна причина - бардак та вiдсутнiсть нормально врегульованих внутрiшнiх процесiв у пiдроздiлi банку який займається органiзацiєю готiвкового обiгу. Втiм ранiше цей пiдроздiл у вас працював достатньо якiсно - i не думаю що якicть його роботи могла рiзко погiршитись. Тому виходить так, що лишається фiн.стан з лiквiднiстю. ;(
Спитаємо)
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Додано: Чет 23 лют, 2023 17:37
cohan написав:
кстати, по характеру изменившегося интерфейса вижу что и банк что-то в этом направлении делает...
ви можете навіть висловити побажання щодо нових можливостей чи проблем -в телеграмі банку зараз збирають!
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Додано: Чет 23 лют, 2023 18:20
mephala написав:
по нормальному кнопка оплатить ДОЛЖНА быть заблокирована до окончания расчета комиса.
Тут хоть и с опозданием комис покажет, в Альянсе покажет ноль при внутрибанковском переводе, а потом спишет комиссию т.к. списание со счета без комиссии, а зачисление с комисом.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:40
pepe написав:
Тут хоть и с опозданием комис покажет, в Альянсе покажет ноль при внутрибанковском переводе, а потом спишет комиссию т.к. списание со счета без комиссии, а зачисление с комисом.
Ключевое слово с опозданием - когда уже транзакцию пользователь подтвердил.
Придется быть аккуратнее - но вроде поддержка пообещала заняться этой недоработкой, все-таки я постарался детально продемонстрировать проблему с точным описанием и видео записью и списанием комиссии в 15 грн.
Карту я пополнил в зад, за исключением комиссии, надеюсь поддержка оперативно сторнирует списания по кредитке.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 20:18
pepe написав: mephala написав:
по нормальному кнопка оплатить ДОЛЖНА быть заблокирована до окончания расчета комиса.
Тут хоть и с опозданием комис покажет, в Альянсе покажет ноль при внутрибанковском переводе, а потом спишет комиссию т.к. списание со счета без комиссии, а зачисление с комисом.
всяко бывает...
я тоже ТАС проспонсировал недавно - не погасил Вери с Б5, а перевел с Б5 на Вери, там комиса вообще нигде кроме как в выписке (само собой при переводе рисовало 0), но не стоит делать из этого трагедию
АльфаСенс же акробатит второй (третий) год по шаблонам, выработан специальный рефлекс - при перелистывании сразу цифру в ноль, а не втыкание на крутищиеся колесики
и жить, в общем-то, можно, но по возможности - не пользоваться
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Додано: Чет 23 лют, 2023 20:19
Sense Bank написав:
Добрий день! Прийшли до вас з гарною новиною, на яку багато хто чекав.
Від сьогодні готівку в будь-якій валюті можна забронювати на 5й календарний день.
Уже лучше, конечно.
Но всё равно - это полумеры.
Как коллеги и писали выше - не столь важен срок заказа, как невозможность самого заказа до окончания депо.
Почему все остальные банки принимают заказы до окончания депо, а смузисты такой космос не умеют ?
У
аллы
сенса какая-то особая логистика, не такая как у всех ?
Почему клиент не может снять деньги в день окончания депо ?
Пока не будут даны ответы на эти вопрос - это всё профанация, игры в клиентоориентированность, которая фактически ниже плинтуса
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