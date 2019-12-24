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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:27

  vpchelko написав:Таки банк умудрился меня постричь.

Создал шаблон для перевода с карты Хамелион (как дебетка используеться) на карту Монобанка.
Тыкаю шаблон - жму оплатить - бегло смотрю комиссия 0, жму переказаты - опа комиссия 55грн.

Проверяю - по умолчанию подставляет кредиткую карту - а не ту с которой шаблон рисовался! - действительно после нажатия оплатить - некоторое время висит комиссия 0 грн!, но через время происходит пересчет, но нажать "переказаты" кнопочку можно и до просчета комиссии!

Накуя спрашиваеться накие приколы?

Будем как-то решать это? Или дальше будет расчет на ЛОХА?

Могу видео записать.


радует что растет число пользователей додатка :mrgreen:
особенно из до последнего сидевших на Форварде :mrgreen: :mrgreen:

кстати, по характеру изменившегося интерфейса вижу что и банк что-то в этом направлении делает...

подождем немного и, глядишь, можно будет пользоваться
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:30

  Arien написав:Ув. офпред, а не планируется ли повтор акции 5% орехов для сети аптек Доброго дня?
Или, возможно, какой-то другой популярной сети: Бажаемо здоровья, АНЦ?


Доброго Дня минус 5% - получится всего чуток выше, чем БЖ/АНЦ через Таблетки :mrgreen:

лучше всего - кешбеком ТАСа 3х процентным
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:41

  Alien написав:
  Sense Bank написав:Було б чудово, але поки що ні :( Однак вже набагато швидше, ніж раніше, враховуючи не тільки зменшення з 10 до 5 днів, а і перехід з робочих на календарні

Богдане а можете поцiкавитись у ваших спецiалiстiв з органiзацiї готвкового обiгу - чому саме такi термiни? Адже як фаxiвець з цього питання я вiдверто заявляю, що за нормальної органiзацiї процесу для пiдкрiплення готiвкою будь-якого вiддiлення банку на неокупованiй територiї України треба максимум 48 годин. Це з моменту отримання заявки клiєнта до видачi йому готiвки. Так можливi форсмажори - на кшталт коли через заметiль бувало закривали дорогу на Закарпаття. Але то трапляється вкрай рiдко, а тому в нормально працюючому банку - 3 робочi днi на заявку це вже дуже довго - ви ж по сутi берете собi 5 (10 то взагалi було за межею добра та зла). Лише одна причина може бiльш менш достовiрно пояснити збiльшення необхiдного банку часового лагу для видачi готiвки клiєнтам - це погiршення його фiнансового стану та проблеми з лiквiднiстю. Вибачте але по iншому пояснити такi вашi танцi з бубном (термiном заявки) в мене не виходить. Хоча ще є одна причина - бардак та вiдсутнiсть нормально врегульованих внутрiшнiх процесiв у пiдроздiлi банку який займається органiзацiєю готiвкового обiгу. Втiм ранiше цей пiдроздiл у вас працював достатньо якiсно - i не думаю що якicть його роботи могла рiзко погiршитись. Тому виходить так, що лишається фiн.стан з лiквiднiстю. ;(

Спитаємо)

^Богдан
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:37

Re: Sense Bank

  cohan написав:кстати, по характеру изменившегося интерфейса вижу что и банк что-то в этом направлении делает...


ви можете навіть висловити побажання щодо нових можливостей чи проблем -в телеграмі банку зараз збирають!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:20

  mephala написав: по нормальному кнопка оплатить ДОЛЖНА быть заблокирована до окончания расчета комиса.

Тут хоть и с опозданием комис покажет, в Альянсе покажет ноль при внутрибанковском переводе, а потом спишет комиссию т.к. списание со счета без комиссии, а зачисление с комисом.
pepe
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:40

Re: Sense Bank

  pepe написав:Тут хоть и с опозданием комис покажет, в Альянсе покажет ноль при внутрибанковском переводе, а потом спишет комиссию т.к. списание со счета без комиссии, а зачисление с комисом.


Ключевое слово с опозданием - когда уже транзакцию пользователь подтвердил.

Придется быть аккуратнее - но вроде поддержка пообещала заняться этой недоработкой, все-таки я постарался детально продемонстрировать проблему с точным описанием и видео записью и списанием комиссии в 15 грн.

Карту я пополнил в зад, за исключением комиссии, надеюсь поддержка оперативно сторнирует списания по кредитке.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 20:18

  pepe написав:
  mephala написав: по нормальному кнопка оплатить ДОЛЖНА быть заблокирована до окончания расчета комиса.

Тут хоть и с опозданием комис покажет, в Альянсе покажет ноль при внутрибанковском переводе, а потом спишет комиссию т.к. списание со счета без комиссии, а зачисление с комисом.


всяко бывает...
я тоже ТАС проспонсировал недавно - не погасил Вери с Б5, а перевел с Б5 на Вери, там комиса вообще нигде кроме как в выписке (само собой при переводе рисовало 0), но не стоит делать из этого трагедию

АльфаСенс же акробатит второй (третий) год по шаблонам, выработан специальный рефлекс - при перелистывании сразу цифру в ноль, а не втыкание на крутищиеся колесики и жить, в общем-то, можно, но по возможности - не пользоваться
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 20:19

  Sense Bank написав:Добрий день! Прийшли до вас з гарною новиною, на яку багато хто чекав.
Від сьогодні готівку в будь-якій валюті можна забронювати на 5й календарний день.

Уже лучше, конечно.
Но всё равно - это полумеры.
Как коллеги и писали выше - не столь важен срок заказа, как невозможность самого заказа до окончания депо.
Почему все остальные банки принимают заказы до окончания депо, а смузисты такой космос не умеют ?
У аллы сенса какая-то особая логистика, не такая как у всех ?
Почему клиент не может снять деньги в день окончания депо ?
Пока не будут даны ответы на эти вопрос - это всё профанация, игры в клиентоориентированность, которая фактически ниже плинтуса
mustbe
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