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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 644645646647

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Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:02

Re: Sense Bank

  mephala написав:че вы там переводили что у вас задним числом дорисовали?


Из-за ошибки приложения сделал перевод с кредитной карты на карту монобанк (вообще-то собирался делать перевод с карты Хамелион - не кредитные деньги - комиссий вообще быть не должно было)
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:16

  vpchelko написав:
  mephala написав:че вы там переводили что у вас задним числом дорисовали?


Из-за ошибки приложения сделал перевод с кредитной карты на карту монобанк (вообще-то собирался делать перевод с карты Хамелион - не кредитные деньги - комиссий вообще быть не должно было)


при переводе с кредитки сенс и не сможет правильно нарисовать комис так как он считается по факту распределения операции по счету. а баланс счета в момент операции и когда будет распределение может быть разным. комис то при переводе с кредитки своих или кредитных по разному считает.

я что бы избежать разных неприятных ситуаций по кредиткам поставил в ноль лимит
1. перевод денег с карты на карту
2. снятие налички.
оставил только покупки онлайн и офлайн доступными.
mephala
 
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  #<1 ... 644645646647
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