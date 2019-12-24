Из-за ошибки приложения сделал перевод с кредитной карты на карту монобанк (вообще-то собирался делать перевод с карты Хамелион - не кредитные деньги - комиссий вообще быть не должно было)
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:02
Re: Sense Bank
Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:16
при переводе с кредитки сенс и не сможет правильно нарисовать комис так как он считается по факту распределения операции по счету. а баланс счета в момент операции и когда будет распределение может быть разным. комис то при переводе с кредитки своих или кредитных по разному считает.
я что бы избежать разных неприятных ситуаций по кредиткам поставил в ноль лимит
1. перевод денег с карты на карту
2. снятие налички.
оставил только покупки онлайн и офлайн доступными.
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