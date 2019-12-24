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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 644645646647

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Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:02

Re: Sense Bank

  mephala написав:че вы там переводили что у вас задним числом дорисовали?


Из-за ошибки приложения сделал перевод с кредитной карты на карту монобанк (вообще-то собирался делать перевод с карты Хамелион - не кредитные деньги - комиссий вообще быть не должно было)
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:16

  vpchelko написав:
  mephala написав:че вы там переводили что у вас задним числом дорисовали?


Из-за ошибки приложения сделал перевод с кредитной карты на карту монобанк (вообще-то собирался делать перевод с карты Хамелион - не кредитные деньги - комиссий вообще быть не должно было)


при переводе с кредитки сенс и не сможет правильно нарисовать комис так как он считается по факту распределения операции по счету. а баланс счета в момент операции и когда будет распределение может быть разным. комис то при переводе с кредитки своих или кредитных по разному считает.

я что бы избежать разных неприятных ситуаций по кредиткам поставил в ноль лимит
1. перевод денег с карты на карту
2. снятие налички.
оставил только покупки онлайн и офлайн доступными.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:19

и перед тем как жать посмотреть)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:57

Re: Sense Bank

Я думаю закрыть нахрен кредитку. И так стала бесполезной после введение комиссии в 100грн, а тут еще попадалово из-за корявого приложения.
vpchelko
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Повідомлень: 692
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:57

  v57 написав:и перед тем как жать посмотреть)

ну у Сенса ж действительно, если начинать процесс с выбора шаблона, то там сразу ПОДМЕНЯЕТСЯ счет отправки на по умолчанию (шаблоны ж общие для всех счетов!).
А счет по умолчанию ЗАДАТЬ в Сенсе нельзя, только в МАБе можно указать счет по умолчанию :twisted:
Поэтому в Сенсе нужно начинать процесс оплаты/перевода свайпом иконки счета на иконку шаблона. Но для этого нуна и шаБлон и счет/карту выложить на десктоп. Алилуйя.

Ну или таки начать с шаблона и делать все крайне осторожно, бо Сенс оч. часто тормозит и не сразу все отображает :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:17

  Amethyst написав:Поэтому в Сенсе нужно начинать процесс оплаты/перевода свайпом иконки счета на иконку шаблона. Но для этого нуна и шаБлон и счет/карту выложить на десктоп.

Ну как и то и то на десктоп. Я держу карты (на так уж тех карт, с которых есть смысл делать переводы, и много) сверху десктопа, а шаблоны в группе. Можно и перетаскивать и верхний уровень не совсем уж забит.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:22

  moveton написав:
  Amethyst написав:Поэтому в Сенсе нужно начинать процесс оплаты/перевода свайпом иконки счета на иконку шаблона. Но для этого нуна и шаБлон и счет/карту выложить на десктоп.

Ну как и то и то на десктоп. Я держу карты (на так уж тех карт, с которых есть смысл делать переводы, и много) сверху десктопа, а шаблоны в группе. Можно и перетаскивать и верхний уровень не совсем уж забит.

Ну понятно. У меня порядка 40 шаблонов, все по папочкам на десктопе распихано и пару дебетный карт выложено на десктопе, а кредитки спрятаны.
Но новичку сразу трудно это освоить.

И опять же -- почему нельзя настроить счет по умолчанию для платежа/шаблона?! Почему туда лезет кредитка, а не дебетка? :evil: Это в суперрраппе то!

ПС. А помните как еще месяца 3 назад, папочки на десктопе рассыпались при любом нежном прикосновении? Это при 40 шаблонах то :mrgreen:
Amethyst
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