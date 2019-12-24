Из-за ошибки приложения сделал перевод с кредитной карты на карту монобанк (вообще-то собирался делать перевод с карты Хамелион - не кредитные деньги - комиссий вообще быть не должно было)
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:02
Re: Sense Bank
Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:16
при переводе с кредитки сенс и не сможет правильно нарисовать комис так как он считается по факту распределения операции по счету. а баланс счета в момент операции и когда будет распределение может быть разным. комис то при переводе с кредитки своих или кредитных по разному считает.
я что бы избежать разных неприятных ситуаций по кредиткам поставил в ноль лимит
1. перевод денег с карты на карту
2. снятие налички.
оставил только покупки онлайн и офлайн доступными.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:57
Re: Sense Bank
Я думаю закрыть нахрен кредитку. И так стала бесполезной после введение комиссии в 100грн, а тут еще попадалово из-за корявого приложения.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:57
ну у Сенса ж действительно, если начинать процесс с выбора шаблона, то там сразу ПОДМЕНЯЕТСЯ счет отправки на по умолчанию (шаблоны ж общие для всех счетов!).
А счет по умолчанию ЗАДАТЬ в Сенсе нельзя, только в МАБе можно указать счет по умолчанию
Поэтому в Сенсе нужно начинать процесс оплаты/перевода свайпом иконки счета на иконку шаблона. Но для этого нуна и шаБлон и счет/карту выложить на десктоп. Алилуйя.
Ну или таки начать с шаблона и делать все крайне осторожно, бо Сенс оч. часто тормозит и не сразу все отображает
Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:17
Ну как и то и то на десктоп. Я держу карты (на так уж тех карт, с которых есть смысл делать переводы, и много) сверху десктопа, а шаблоны в группе. Можно и перетаскивать и верхний уровень не совсем уж забит.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:22
Ну понятно. У меня порядка 40 шаблонов, все по папочкам на десктопе распихано и пару дебетный карт выложено на десктопе, а кредитки спрятаны.
Но новичку сразу трудно это освоить.
И опять же -- почему нельзя настроить счет по умолчанию для платежа/шаблона?! Почему туда лезет кредитка, а не дебетка? Это в суперрраппе то!
ПС. А помните как еще месяца 3 назад, папочки на десктопе рассыпались при любом нежном прикосновении? Это при 40 шаблонах то
Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:31
Re: Sense Bank
Посмотрел я тот экран перевода по номеру карты. Благо, что я названия картам, а не только счетам, дал свои . Алка, как всегда, ложку дёгтя любит припрятать
Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:36
Расскажу для тех, кто, по несчастью, часто пользуется аптеками.
Сделал в свое время ПУМБ партнерский кешбэк для аптек "АНЦ". Все б ничего, вот только в 3 из 5 разных аптек "АНЦ" она не идентифицировалась как "АНЦ", а просто как "Аптека". Конечно, опытный "свинорыл" выставил и банковскую категорию "Аптеки", т.е. в любом случае какой-то кешбэк был. Но осадочек от настроек "АНЦ" остался.
Просто имейте в виду, господа, на будущее.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:03
Согласен. Но если сделать выбор через "Таблетки", а попадет на "Аптеку Доброго дня" (а там в последнее время именно через Таблетки очень интересные цены попадаются) - то почему б и нет?
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