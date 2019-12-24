Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:57

v57 написав: и перед тем как жать посмотреть) и перед тем как жать посмотреть)

ну у Сенса ж действительно, если начинать процесс с выбора шаблона, то там сразу ПОДМЕНЯЕТСЯ счет отправки на по умолчанию (шаблоны ж общие для всех счетов!).А счет по умолчанию ЗАДАТЬ в Сенсе нельзя, только в МАБе можно указать счет по умолчаниюПоэтому в Сенсе нужно начинать процесс оплаты/перевода свайпом иконки счета на иконку шаблона. Но для этого нуна и шаБлон и счет/карту выложить на десктоп. Алилуйя.Ну или таки начать с шаблона и делать все крайне осторожно, бо Сенс оч. часто тормозит и не сразу все отображает