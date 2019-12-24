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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:06
cohan написав: pepe написав: mephala написав:
по нормальному кнопка оплатить ДОЛЖНА быть заблокирована до окончания расчета комиса.
Тут хоть и с опозданием комис покажет, в Альянсе покажет ноль при внутрибанковском переводе, а потом спишет комиссию т.к. списание со счета без комиссии, а зачисление с комисом.
всяко бывает...
я тоже ТАС проспонсировал недавно - не погасил Вери с Б5, а перевел с Б5 на Вери, там комиса вообще нигде кроме как в выписке (само собой при переводе рисовало 0), но не стоит делать из этого трагедию
АльфаСенс же акробатит второй (третий) год по шаблонам, выработан специальный рефлекс - при перелистывании сразу цифру в ноль, а не втыкание на крутищиеся колесики
и жить, в общем-то, можно, но по возможности - не пользоваться
Эхххххх... Вспомнил, как летом 2018-го я перевод делал, используя шаблон, на много тысяч гривен... и у меня вместо карты "Ультра" подтянулась кредитка (теперь и лимитов-то таких нет)... и одним махом 700 с хвостиком гривен комиссии ушло... А банк сказал "Ничего сделать не могу"...
Так что... "Это Альфа, детка!". Ребрендинг сделали, а как мелочь по карманам тырили, так и продолжают. Уроды.
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