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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 645646647648

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:06

  cohan написав:
  pepe написав:
  mephala написав: по нормальному кнопка оплатить ДОЛЖНА быть заблокирована до окончания расчета комиса.

Тут хоть и с опозданием комис покажет, в Альянсе покажет ноль при внутрибанковском переводе, а потом спишет комиссию т.к. списание со счета без комиссии, а зачисление с комисом.


всяко бывает...
я тоже ТАС проспонсировал недавно - не погасил Вери с Б5, а перевел с Б5 на Вери, там комиса вообще нигде кроме как в выписке (само собой при переводе рисовало 0), но не стоит делать из этого трагедию

АльфаСенс же акробатит второй (третий) год по шаблонам, выработан специальный рефлекс - при перелистывании сразу цифру в ноль, а не втыкание на крутищиеся колесики и жить, в общем-то, можно, но по возможности - не пользоваться

Эхххххх... Вспомнил, как летом 2018-го я перевод делал, используя шаблон, на много тысяч гривен... и у меня вместо карты "Ультра" подтянулась кредитка (теперь и лимитов-то таких нет)... и одним махом 700 с хвостиком гривен комиссии ушло... А банк сказал "Ничего сделать не могу"...
Так что... "Это Альфа, детка!". Ребрендинг сделали, а как мелочь по карманам тырили, так и продолжают. Уроды.
Искатель
 
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