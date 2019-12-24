mephala написав: по нормальному кнопка оплатить ДОЛЖНА быть заблокирована до окончания расчета комиса.
Тут хоть и с опозданием комис покажет, в Альянсе покажет ноль при внутрибанковском переводе, а потом спишет комиссию т.к. списание со счета без комиссии, а зачисление с комисом.
всяко бывает... я тоже ТАС проспонсировал недавно - не погасил Вери с Б5, а перевел с Б5 на Вери, там комиса вообще нигде кроме как в выписке (само собой при переводе рисовало 0), но не стоит делать из этого трагедию
АльфаСенс же акробатит второй (третий) год по шаблонам, выработан специальный рефлекс - при перелистывании сразу цифру в ноль, а не втыкание на крутищиеся колесики и жить, в общем-то, можно, но по возможности - не пользоваться
Эхххххх... Вспомнил, как летом 2018-го я перевод делал, используя шаблон, на много тысяч гривен... и у меня вместо карты "Ультра" подтянулась кредитка (теперь и лимитов-то таких нет)... и одним махом 700 с хвостиком гривен комиссии ушло... А банк сказал "Ничего сделать не могу"... Так что... "Это Альфа, детка!". Ребрендинг сделали, а как мелочь по карманам тырили, так и продолжают. Уроды.
Також слід зазначити, що максимальна сума поповнення 29'999 ₴ через термінали це загальна й діє на рахунок протягом дня. Тобто не вийде поповнити один і той самий рахунок більше через різні термінали. Надлишок прийде іншим днем.