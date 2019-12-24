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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:31
Сенс банк походу законно перехватывает инициативу Сункса? Долго ли банк протянет с его инициативами?
С Форвард-Банком меня тут даже банили мол панику навожу (банк себя очень паскудно вел) - и по факту банк успешно сдох.
Как сейчас будет? Ну пока банк не ведет себя как полный Скунс - и до этого был конченым.... что дальше будет?
Востаннє редагувалось vpchelko
в Суб 25 лют, 2023 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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vpchelko
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Додано: Суб 25 лют, 2023 19:33
Орехи за MAUDAU сочетаются с кэшбеком от Letyshops? Кто знает?
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Vorlon
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Додано: Суб 25 лют, 2023 21:06
Искатель написав:
Эхххххх... Вспомнил, как летом 2018-го я перевод делал, используя шаблон, на много тысяч гривен... и у меня вместо карты "Ультра" подтянулась кредитка (теперь и лимитов-то таких нет)... и одним махом 700 с хвостиком гривен комиссии ушло... А банк сказал "Ничего сделать не могу"...
Майже аналогічно, думав, що як оформляв шаблон, ту карту по замовчуванню і використає. Але сеп-переказ з кредитки і 800 грн комісу. Дзвонив у підтримку, просив відмінити, так як він не зразу ж відправляється, але ні. Проте тоді якраз був "сенсаційний бонус", то оформив ще на членів сім'ї, відбив і пішов у плюси.
Треба уважно і переглядати, а то ще і на тій моделі смарта відображення якесь таке було, що щоб побачити коміс потрібно було пролистати вверх, що також трохи дивно.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 21:27
Maxwe11 написав: Amethyst написав: Maxwe11 написав:
не вказано які з них cash in
Кеш-іни встановлюють тільки при від-ях, і іноді у великих торгових центрах (біля охорони)
А нахіба він у відділенні якщо у відділеннях є каси?
Я захожу до них у вечірній час, або на вихідних.
Не завжди можу потрапити в операційний час.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 21:39
Maxwe11 написав: Amethyst написав:
Кеш-іни встановлюють тільки при від-ях, і іноді у великих торгових центрах (біля охорони)
А нахіба він у відділенні якщо у відділеннях є каси?
у меня в городе зона 24 это вообще отдельное помещение от помещения банка.
это позволяет не стоять в очереди в касу. что в условиях тревог существенный бонус.
да и так когда его доступность 24 часа в сутки это намного удобнее чем касса.
ЗЫ
там даже телефончик стоит с которого можно позвонить на гарячку
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Додано: Суб 25 лют, 2023 22:29
Ще не окочурився? Ждьомс.
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