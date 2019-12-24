Искатель написав:Эхххххх... Вспомнил, как летом 2018-го я перевод делал, используя шаблон, на много тысяч гривен... и у меня вместо карты "Ультра" подтянулась кредитка (теперь и лимитов-то таких нет)... и одним махом 700 с хвостиком гривен комиссии ушло... А банк сказал "Ничего сделать не могу"...
Майже аналогічно, думав, що як оформляв шаблон, ту карту по замовчуванню і використає. Але сеп-переказ з кредитки і 800 грн комісу. Дзвонив у підтримку, просив відмінити, так як він не зразу ж відправляється, але ні. Проте тоді якраз був "сенсаційний бонус", то оформив ще на членів сім'ї, відбив і пішов у плюси. Треба уважно і переглядати, а то ще і на тій моделі смарта відображення якесь таке було, що щоб побачити коміс потрібно було пролистати вверх, що також трохи дивно.
Amethyst написав:Кеш-іни встановлюють тільки при від-ях, і іноді у великих торгових центрах (біля охорони)
А нахіба він у відділенні якщо у відділеннях є каси?
у меня в городе зона 24 это вообще отдельное помещение от помещения банка. это позволяет не стоять в очереди в касу. что в условиях тревог существенный бонус. да и так когда его доступность 24 часа в сутки это намного удобнее чем касса.
ЗЫ там даже телефончик стоит с которого можно позвонить на гарячку
titanik, а в какой валюте продавец выставил счёт к платёжной системе?
Вообще не понятно, почему DCC не сделали просто информативной опцией для оценки траты в местной валюте и списание всё равно шло от продавца в местной валюте. А так получается есть инструмент, на который неопытные клиенты попадают.