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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 647648649650651>

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Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:31

Re: Sense Bank

Сенс банк походу законно перехватывает инициативу Сункса? Долго ли банк протянет с его инициативами?

С Форвард-Банком меня тут даже банили мол панику навожу (банк себя очень паскудно вел) - и по факту банк успешно сдох.

Как сейчас будет? Ну пока банк не ведет себя как полный Скунс - и до этого был конченым.... что дальше будет?
Востаннє редагувалось vpchelko в Суб 25 лют, 2023 19:34, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:33

Орехи за MAUDAU сочетаются с кэшбеком от Letyshops? Кто знает? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:46

  Vorlon написав:Орехи за MAUDAU сочетаются с кэшбеком от Letyshops? Кто знает? :roll:

Конечно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:06

Re: Sense Bank

  Искатель написав:Эхххххх... Вспомнил, как летом 2018-го я перевод делал, используя шаблон, на много тысяч гривен... и у меня вместо карты "Ультра" подтянулась кредитка (теперь и лимитов-то таких нет)... и одним махом 700 с хвостиком гривен комиссии ушло... А банк сказал "Ничего сделать не могу"...

Майже аналогічно, думав, що як оформляв шаблон, ту карту по замовчуванню і використає. Але сеп-переказ з кредитки і 800 грн комісу. Дзвонив у підтримку, просив відмінити, так як він не зразу ж відправляється, але ні. Проте тоді якраз був "сенсаційний бонус", то оформив ще на членів сім'ї, відбив і пішов у плюси.
Треба уважно і переглядати, а то ще і на тій моделі смарта відображення якесь таке було, що щоб побачити коміс потрібно було пролистати вверх, що також трохи дивно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:27

  Maxwe11 написав:
  Amethyst написав:
  Maxwe11 написав:не вказано які з них cash in

Кеш-іни встановлюють тільки при від-ях, і іноді у великих торгових центрах (біля охорони)

А нахіба він у відділенні якщо у відділеннях є каси?

Я захожу до них у вечірній час, або на вихідних.
Не завжди можу потрапити в операційний час.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:39

  Maxwe11 написав:
  Amethyst написав:Кеш-іни встановлюють тільки при від-ях, і іноді у великих торгових центрах (біля охорони)

А нахіба він у відділенні якщо у відділеннях є каси?


у меня в городе зона 24 это вообще отдельное помещение от помещения банка.
это позволяет не стоять в очереди в касу. что в условиях тревог существенный бонус.
да и так когда его доступность 24 часа в сутки это намного удобнее чем касса.

ЗЫ
там даже телефончик стоит с которого можно позвонить на гарячку :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 23:59

  vpchelko написав:Сенс банк походу законно перехватывает инициативу Сункса? Долго ли банк протянет с его инициативами?

С Форвард-Банком меня тут даже банили мол панику навожу (банк себя очень паскудно вел) - и по факту банк успешно сдох.

Как сейчас будет? Ну пока банк не ведет себя как полный Скунс - и до этого был конченым.... что дальше будет?


а шо случилось?
пока вижу что с десяточки поднял до 30к ежедневный p2p с карты, можно работать, практически в первом ряду по распределению кеша из обменки стал
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:08

оплата через гугль

Оплатил покупку через Google Pay , причем продавец выставлял оплату в гривнах, а Сенс банк списал с гривневой карточки больше.
Зображення

Прикольно, есть графа сумма в валюте - это как раз та сумма, которая должна была списаться, потому что валюта - гривна
titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:14

Re: Sense Bank

titanik, а в какой валюте продавец выставил счёт к платёжной системе?

Вообще не понятно, почему DCC не сделали просто информативной опцией для оценки траты в местной валюте и списание всё равно шло от продавца в местной валюте. А так получается есть инструмент, на который неопытные клиенты попадают. :(
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:18

  cohan написав:пока вижу что поднял до 30к ежедневный p2p с карты, можно работать, практически в первом ряду по распределению кеша из обменки стал
и нету для их финмона никаких "накопительных" лимитов по суммам "движений" ?
flysoulfly
 
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