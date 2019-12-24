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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 648649650651>

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Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:18

  Howl написав:titanik, а в какой валюте продавец выставил счёт к платёжной системе?


Должен был в гривнах, а на какую валюту похоже?

В общем разводят нашего брата как хотят

https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7060176402
titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:42

Re: Sense Bank

Вот еще с чем столкнулся, невозможно забрать большой депозит без комиссии.
Мне в отделении объяснили так - лимит НБУ на один день эквивалент 100 тыс., по правилам банка без комиссии только два снятия в месяц через кассу. Т.е. если депозит больше 200 тыс. в эквиваленте - или снимать несколько месяцев, или платить комиссии. К тому же их система не позволяет снять именно эквивалент 100 тыс., потому что считает не по курсу НБУ, хотя в квитанции приводит курс НБУ
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:50

  titanik написав:Вот еще с чем столкнулся, невозможно забрать большой депозит без комиссии.
Мне в отделении объяснили так - лимит НБУ на один день эквивалент 100 тыс., по правилам банка без комиссии только два снятия в месяц через кассу. Т.е. если депозит больше 200 тыс. в эквиваленте - или снимать несколько месяцев, или платить комиссии. К тому же их система не позволяет снять именно эквивалент 100 тыс., потому что считает не по курсу НБУ, хотя в квитанции приводит курс НБУ


Вроде бы снятие депозитных средств не в счёт этих двух снятий в месяц. Комиссии быть не должно. Требуйте жалобную книгу ©
Востаннє редагувалось emeta в Пон 27 лют, 2023 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:50

  titanik написав:Вот еще с чем столкнулся, невозможно забрать большой депозит без комиссии.
Мне в отделении объяснили так - лимит НБУ на один день эквивалент 100 тыс., по правилам банка без комиссии только два снятия в месяц через кассу. Т.е. если депозит больше 200 тыс. в эквиваленте - или снимать несколько месяцев, или платить комиссии. К тому же их система не позволяет снять именно эквивалент 100 тыс., потому что считает не по курсу НБУ, хотя в квитанции приводит курс НБУ


Хіба, здається мені зняття коштів, що зараховані з депозитів відбувається без коміса
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:55

Re: Sense Bank

  ukr0014959 написав:Хіба, здається мені зняття коштів, що зараховані з депозитів відбувається без коміса

Не здається. Але про це треба говорити менеджеру - він має певним чином створити ордер щоб він врахувався саме в депозитні а не в ліміт 2 безкоштовних знять. Якщо цього не зробити то після зняття третьої пайки протягом одного місяця вже буде коміс
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:56

emeta нет, эти деньги упали на карточку, и сегодня я забирал второй транш, и меня предупредила менеджер, что следующее снятие с комиссией, или в марте
titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:59

  titanik написав:emeta нет, эти деньги упали на карточку, и сегодня я забирал второй транш, и меня предупредила менеджер, что следующее снятие с комиссией, или в марте

Дуже дивно, адже зняття депозиту дійсно без комісії. Це навіть прописано у тарифах картки. Не тарифікується зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ «СЕНС БАНК», зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб, соціальних виплат за загиблих, згідно ПКМУ №168 та наказу Міністерства оборони України, яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків).
Можете написати нам відділення і ми проведемо роботу над помилками )
^Микита
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:59

  titanik написав:emeta нет, эти деньги упали на карточку, и сегодня я забирал второй транш, и меня предупредила менеджер, что следующее снятие с комиссией, или в марте


Даже с карты алка должна видеть что за характера средства.
У вас плохой менеджер
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:02

Sense Bank отделение Кирилловское в Киеве

Заодно выясните, почему ваша система не дает снять валюту в границах 100 тыс. грн. по курсу НБУ
Востаннє редагувалось titanik в Пон 27 лют, 2023 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:03

  titanik написав:Sense Bank отделение Кирилловское в Киеве

Зараз відпишу вам в особисті, щоб більше інформації зібрати )
^Микита
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