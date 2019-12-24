Должен был в гривнах, а на какую валюту похоже?
В общем разводят нашего брата как хотят
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Додано: Пон 27 лют, 2023 19:18
Должен был в гривнах, а на какую валюту похоже?
В общем разводят нашего брата как хотят
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:42
Re: Sense Bank
Вот еще с чем столкнулся, невозможно забрать большой депозит без комиссии.
Мне в отделении объяснили так - лимит НБУ на один день эквивалент 100 тыс., по правилам банка без комиссии только два снятия в месяц через кассу. Т.е. если депозит больше 200 тыс. в эквиваленте - или снимать несколько месяцев, или платить комиссии. К тому же их система не позволяет снять именно эквивалент 100 тыс., потому что считает не по курсу НБУ, хотя в квитанции приводит курс НБУ
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:50
Вроде бы снятие депозитных средств не в счёт этих двух снятий в месяц. Комиссии быть не должно. Требуйте жалобную книгу ©
Востаннє редагувалось emeta в Пон 27 лют, 2023 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:50
Хіба, здається мені зняття коштів, що зараховані з депозитів відбувається без коміса
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:55
Re: Sense Bank
Не здається. Але про це треба говорити менеджеру - він має певним чином створити ордер щоб він врахувався саме в депозитні а не в ліміт 2 безкоштовних знять. Якщо цього не зробити то після зняття третьої пайки протягом одного місяця вже буде коміс
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:56
emeta нет, эти деньги упали на карточку, и сегодня я забирал второй транш, и меня предупредила менеджер, что следующее снятие с комиссией, или в марте
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:59
Дуже дивно, адже зняття депозиту дійсно без комісії. Це навіть прописано у тарифах картки. Не тарифікується зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ «СЕНС БАНК», зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб, соціальних виплат за загиблих, згідно ПКМУ №168 та наказу Міністерства оборони України, яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків).
Можете написати нам відділення і ми проведемо роботу над помилками )
^Микита
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:59
Додано: Пон 27 лют, 2023 20:02
Sense Bank отделение Кирилловское в Киеве
Заодно выясните, почему ваша система не дает снять валюту в границах 100 тыс. грн. по курсу НБУ
Востаннє редагувалось titanik в Пон 27 лют, 2023 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 лют, 2023 20:03
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