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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 20:06
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:13
Может уже пора в отделениях вешать доски с заголовком: "ОН ПЫТАЛСЯ ПОЩИПАТЬ СВИНОРЫЛА!" ? И ниже фотографии менеджеров в траурных рамочках.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:18
moveton написав:
Может уже пора в отделениях вешать доски с заголовком: "ОН ПЫТАЛСЯ ПОЩИПАТЬ СВИНОРЫЛА!" ? И ниже фотографии менеджеров в траурных рамочках.
не в отделениях (там за такое внеочередные звания присваивают) - а в общественном транспорте.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:19
titanik написав:Sense Bank
отделение Кирилловское в Киеве
Заодно выясните, почему ваша система не дает снять валюту в границах 100 тыс. грн. по курсу НБУ
У нас всі ліміти по карткам, незалежно від валюти рахунку номіновані в гривні. Також в Постанові НБУ 18,яка регламентує всі ліміти, описані в гривні без еквіваленту, не дивлячись на те, що мова йде про валютні рахунку. Тому ми вважаємо, що це питання віддано на розсуд банку. А з точки зору мінімізації ризику ( заниження курсу для перерахунку ), вважаємо доцільно використовувати курс банку. Якщо коротше - банк самостійно обирає, по якому саме курсу рахувати, будь-то НБУ чи курс продажу від банку.
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Sense Bank
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:26
Sense Bank написав:
Якщо коротше - банк самостійно обирає, по якому саме курсу рахувати, будь-то НБУ чи курс продажу від банку.
^Микита
Так чому тоді у квіташці на видачу грошей через касу банка вказує курс НБУ...
Шось не там у вас собак порився
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:30
Sense Bank двойные стандарты, снятие позволяете в лимите своего курса, а в квитанции эквивалент в гривнах пишете по курсу НБУ. В итоге приходится дважды ходить в банк за тем, что можно было бы забрать за один раз. Какой в этом смысл, если не считать снятие депозитных средств за использование снятий без комиссии?
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