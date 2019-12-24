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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 649650651652>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:06

  titanik написав:emeta нет, эти деньги упали на карточку, и сегодня я забирал второй транш, и меня предупредила менеджер, что следующее снятие с комиссией, или в марте

Вы менагеру (не кассиру) скажите, шо весь форум Файненс.ЮА смотрит широко раскрытыми глазами на этого менагера: как он собирается раздеть любимого клиента на очередном снятии пайки от депозита :P :P :P

ПС. Я б на вашем месте, ну принципиально, снял бы с депо 100 раз по 1 грн -- хай учится платежки мастырить, пока не протрезвеет и резкость не наведет на Тарифы :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:13

  Amethyst написав:Вы менагеру (не кассиру) скажите, шо весь форум Файненс.ЮА смотрит широко раскрытыми глазами на этого менагера: как он собирается раздеть любимого клиента на очередном снятии пайки от депозита :P :P :P

Может уже пора в отделениях вешать доски с заголовком: "ОН ПЫТАЛСЯ ПОЩИПАТЬ СВИНОРЫЛА!" ? И ниже фотографии менеджеров в траурных рамочках.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:18

  moveton написав:
  Amethyst написав:Вы менагеру (не кассиру) скажите, шо весь форум Файненс.ЮА смотрит широко раскрытыми глазами на этого менагера: как он собирается раздеть любимого клиента на очередном снятии пайки от депозита :P :P :P

Может уже пора в отделениях вешать доски с заголовком: "ОН ПЫТАЛСЯ ПОЩИПАТЬ СВИНОРЫЛА!" ? И ниже фотографии менеджеров в траурных рамочках.
не в отделениях (там за такое внеочередные звания присваивают) - а в общественном транспорте.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:19

  titanik написав:Sense Bank отделение Кирилловское в Киеве

Заодно выясните, почему ваша система не дает снять валюту в границах 100 тыс. грн. по курсу НБУ

У нас всі ліміти по карткам, незалежно від валюти рахунку номіновані в гривні. Також в Постанові НБУ 18,яка регламентує всі ліміти, описані в гривні без еквіваленту, не дивлячись на те, що мова йде про валютні рахунку. Тому ми вважаємо, що це питання віддано на розсуд банку. А з точки зору мінімізації ризику ( заниження курсу для перерахунку ), вважаємо доцільно використовувати курс банку. Якщо коротше - банк самостійно обирає, по якому саме курсу рахувати, будь-то НБУ чи курс продажу від банку.
^Микита
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:26

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Якщо коротше - банк самостійно обирає, по якому саме курсу рахувати, будь-то НБУ чи курс продажу від банку.
^Микита
Так чому тоді у квіташці на видачу грошей через касу банка вказує курс НБУ...
Шось не там у вас собак порився :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:30

Sense Bank двойные стандарты, снятие позволяете в лимите своего курса, а в квитанции эквивалент в гривнах пишете по курсу НБУ. В итоге приходится дважды ходить в банк за тем, что можно было бы забрать за один раз. Какой в этом смысл, если не считать снятие депозитных средств за использование снятий без комиссии?
titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:30

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Якщо коротше - банк самостійно обирає, по якому саме курсу рахувати, будь-то НБУ чи курс продажу від банку.
^Микита
Так чому тоді у квіташці на видачу грошей через касу банка вказує курс НБУ...
Шось не там у вас собак порився :)

Обов'язково беру питання на уточнення ) Як буде відповідь - відпишу :wink:
^Микита
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:42

  titanik написав:Sense Bank двойные стандарты, снятие позволяете в лимите своего курса, а в квитанции эквивалент в гривнах пишете по курсу НБУ. В итоге приходится дважды ходить в банк за тем, что можно было бы забрать за один раз. Какой в этом смысл, если не считать снятие депозитных средств за использование снятий без комиссии?

Так разные разделы программы :lol: Наверняка даже разные люди писали. И вообще недоработка: забыли ещё 1.2% к банковскому курсу накинуть "для компенсации возможных курсовых колебаний".
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:47

  moveton написав:И вообще недоработка: забыли ещё 1.2% к банковскому курсу накинуть "для компенсации возможных курсовых колебаний".


Ну да, "возможных курсовых колебаний курса НБУ"
titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:51

  titanik написав:Ну да, "возможных курсовых колебаний курса НБУ"

Так не зря ж убрали самоограничение, что колебания учитываются только в течение последнего полугода :mrgreen:
moveton
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