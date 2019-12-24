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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 649650651652

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:54

  moveton написав:Так разные разделы программы :lol: Наверняка даже разные люди писали
это палюбому, традиционно везде.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:45

  flysoulfly написав:
  moveton написав:
  Amethyst написав:Вы менагеру (не кассиру) скажите, шо весь форум Файненс.ЮА смотрит широко раскрытыми глазами на этого менагера: как он собирается раздеть любимого клиента на очередном снятии пайки от депозита :P :P :P

Может уже пора в отделениях вешать доски с заголовком: "ОН ПЫТАЛСЯ ПОЩИПАТЬ СВИНОРЫЛА!" ? И ниже фотографии менеджеров в траурных рамочках.
не в отделениях (там за такое внеочередные звания присваивают) - а в общественном транспорте.

Кирилловское в таком райончике что пощипать где угодно могут, от АТБ до под мостом :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:49

  titanik написав:Оплатил покупку через Google Pay , причем продавец выставлял оплату в гривнах, а Сенс банк списал с гривневой карточки больше.
Зображення

Прикольно, есть графа сумма в валюте - это как раз та сумма, которая должна была списаться, потому что валюта - гривна


в Гривне выставил добрый Гугл, по стране типа, но биллит он все равно не в стране

В целом терпимо ибо в валюте цены за что Вы там хотели оплатить все равно дороже (это если без турецкого лайфхака, работающего не для всех)

а Альфа DCС гривну до 10 (или 15 что ли) долл (или евро) только умеет без комисов и найопов - как раз чтобы норм было для
Убер,
Болт,
Глово,
Болт Елда (хотя Болт елда конечно 500+ грн обычно, наверно, уже не сработает),
и - таки да, ГуглПлей небольшие 25-200 грн проплаты
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:55

  flysoulfly написав:
  cohan написав:пока вижу что поднял до 30к ежедневный p2p с карты, можно работать, практически в первом ряду по распределению кеша из обменки стал
и нету для их финмона никаких "накопительных" лимитов по суммам "движений" ?


сложно сказать, с конвертами каждый мес выбираю около максимума (нал завод, вывод сэп, депо и p2p) - с августа вопросов нет, а юзаю потому что прОцент на свободные лучше всех из у кого есть пополнятельные инструменты
cohan
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  #<1 ... 649650651652
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