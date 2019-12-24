это палюбому, традиционно везде.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 20:54
Додано: Пон 27 лют, 2023 22:45
Кирилловское в таком райончике что пощипать где угодно могут, от АТБ до под мостом
Додано: Пон 27 лют, 2023 22:49
в Гривне выставил добрый Гугл, по стране типа, но биллит он все равно не в стране
В целом терпимо ибо в валюте цены за что Вы там хотели оплатить все равно дороже (это если без турецкого лайфхака, работающего не для всех)
а Альфа DCС гривну до 10 (или 15 что ли) долл (или евро) только умеет без комисов и найопов - как раз чтобы норм было для
Убер,
Болт,
Глово,
Болт Елда (хотя Болт елда конечно 500+ грн обычно, наверно, уже не сработает),
и - таки да, ГуглПлей небольшие 25-200 грн проплаты
Додано: Пон 27 лют, 2023 22:55
сложно сказать, с конвертами каждый мес выбираю около максимума (нал завод, вывод сэп, депо и p2p) - с августа вопросов нет, а юзаю потому что прОцент на свободные лучше всех из у кого есть пополнятельные инструменты
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