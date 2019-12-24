это палюбому, традиционно везде.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 20:54
Додано: Пон 27 лют, 2023 22:45
Кирилловское в таком райончике что пощипать где угодно могут, от АТБ до под мостом
Додано: Пон 27 лют, 2023 22:49
в Гривне выставил добрый Гугл, по стране типа, но биллит он все равно не в стране
В целом терпимо ибо в валюте цены за что Вы там хотели оплатить все равно дороже (это если без турецкого лайфхака, работающего не для всех)
а Альфа DCС гривну до 10 (или 15 что ли) долл (или евро) только умеет без комисов и найопов - как раз чтобы норм было для
Убер,
Болт,
Глово,
Болт Елда (хотя Болт елда конечно 500+ грн обычно, наверно, уже не сработает),
и - таки да, ГуглПлей небольшие 25-200 грн проплаты
Додано: Пон 27 лют, 2023 22:55
сложно сказать, с конвертами каждый мес выбираю около максимума (нал завод, вывод сэп, депо и p2p) - с августа вопросов нет, а юзаю потому что прОцент на свободные лучше всех из у кого есть пополнятельные инструменты
Додано: Вів 28 лют, 2023 00:07
Ага, вот сегодня (тьфу, уже вчера) прилетело предложение 7,5% от Letyshops - создал большой заказ и болт! Невозможно выбрать способ оплаты иной, кроме как "При получении"
Думаю давать 10*0,805+7,5=15,5% кэшбека дурных нет...
Додано: Вів 28 лют, 2023 00:47
mephala коректую...) в мене "нєгодование" з приводу обох пунктів...просто який підняли в обговореннях - такий я й закидав тапками...бо в черговий раз наполягаю , що Банк який веде надзвичайно прозоро договірні стосунки з клієнтом має отримати від того самого клієнта саме його бажання до реалізації ( звісно з лінійки пропозицій) але не тулити максимально довгі пропозиції клієнту ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ . Програмно немає жодної проблеми змусити клієнта пройти всі пункти , відмітити і тільки тоді пускати на оформлення , пропустив пункт - підсвічується червоним і повертає клієнта до того пункту який пропущенй...ось при такій постановці питання і репутація банку чиста і клієнт однозначно і не помилково вибрав умови
Додано: Вів 28 лют, 2023 02:51
что бы снять без мзды нужно идти к менеджеру за ордером и говорить что снимаю депозитные деньги. если вы идете на кассу с карточкой минуя менеджера то после двух снятий станете спонсором пикничка.
ЗЫ
менеджер вам именно должен ордер выписать а не просто поговорить с вами и отправить на кассу снимать с карты.
Додано: Вів 28 лют, 2023 09:33
Додано: Вів 28 лют, 2023 10:05
Теж саме менеджер попрохав зробити дружину, коли отримувала третю пайку. На питання навіщо - відповів так треба, так точно комісу не буде.
|