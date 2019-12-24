Додано: Пон 27 лют, 2023 22:49

titanik написав: Оплатил покупку через Google Pay , причем продавец выставлял оплату в гривнах, а Сенс банк списал с гривневой карточки больше.





Прикольно, есть графа сумма в валюте - это как раз та сумма, которая должна была списаться, потому что валюта - гривна Оплатил покупку через Google Pay , причем продавец выставлял оплату в гривнах, а Сенс банк списал с гривневой карточки больше.Прикольно, есть графа сумма в валюте - это как раз та сумма, которая должна была списаться, потому что валюта - гривна

в Гривне выставил добрый Гугл, по стране типа, но биллит он все равно не в странеВ целом терпимо ибо в валюте цены за что Вы там хотели оплатить все равно дороже (это если без турецкого лайфхака, работающего не для всех)а Альфа DCС гривну до 10 (или 15 что ли) долл (или евро) только умеет без комисов и найопов - как раз чтобы норм было дляУбер,Болт,Глово,Болт Елда (хотя Болт елда конечно 500+ грн обычно, наверно, уже не сработает),и - таки да, ГуглПлей небольшие 25-200 грн проплаты