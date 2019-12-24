про депозит "Швидкий", Умови та параметри: - валюта та відсоткова ставка — USD 2% та UAH 13% (в EUR не оформлюється); - мін сума вкладу — 20 USD або 100 UAH; - оформлення в Sense та в відділенні; - строк дії — 3 календарні дні; - капіталізація відсотків; - поповнення — без обмежень; - без дострокового зняття;
При чому по цьому депозиту нараховуються відсотки відразу з першого дня відкриття включаючи дату закриття
Kalgan написав:В чаті хейтерів анонсували новий депо - "Швидкий"
про депозит "Швидкий", Умови та параметри: - валюта та відсоткова ставка — USD 2% та UAH 13% (в EUR не оформлюється); - мін сума вкладу — 20 USD або 100 UAH; - оформлення в Sense та в відділенні; - строк дії — 3 календарні дні; - капіталізація відсотків; - поповнення — без обмежень; - без дострокового зняття;
При чому по цьому депозиту нараховуються відсотки відразу з першого дня відкриття включаючи дату закриття
Kalgan написав:В чаті хейтерів анонсували новий депо - "Швидкий"
про депозит "Швидкий", Умови та параметри: - валюта та відсоткова ставка — USD 2% та UAH 13% (в EUR не оформлюється); - мін сума вкладу — 20 USD або 100 UAH; - оформлення в Sense та в відділенні; - строк дії — 3 календарні дні; - капіталізація відсотків; - поповнення — без обмежень; - без дострокового зняття;
При чому по цьому депозиту нараховуються відсотки відразу з першого дня відкриття включаючи дату закриття
Sense Bank написав:Amethyst +2% це акція, поки що в умовах цього депозиту вона не вказана, бо депозит і так короткий
Марі♥
так банка, що не хоче щоби клієнт роками не забирав це коротке депо під смішні відсотки?!
ПС. Нагадую, що банка не нараховує відсотки в день розміщення і в день отримання депозиту. Тобто при 3 денному депо (без наступної пролонгації) клієнт отримає відсоток тільки за ОДИН день, по суті це не 13%, а 4.3% річних При пролонгації на +3дн вже намалюється 4/6*13=8.67% річних банківських. Далі -- більше... Але ще і -19.5% для кролика. Отака казуїстика при захмарній інфляції і обліківці 25% В цьому плані Мобільний виглядає краще. Але рекомендую розміщатися на Мобільному мінімальними сумами і оптимізувати строки під власні потреби.
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 28 лют, 2023 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst У банка є і інші, більш строкові депозити, і умовно кожні три дні пролонгувати Швидкий - не має сенсу Цей депозит був зроблений саме на короткий строк, щоб задовольнити потреби клієнтів, ким дійсно він потрібен, тримати його на більший строк вони і не будуть
А з приводу Акції +2%, можливо її додадуть і до цього депозиту, але поки що я не можу вам точно сказати.
Sense Bank написав:Amethyst У банка є і інші, більш строкові депозити, і умовно кожні три дні пролонгувати Швидкий - не має сенсу Цей депозит був зроблений саме на короткий строк, щоб задовольнити потреби клієнтів, ким дійсно він потрібен, тримати його на більший строк вони і не будуть
А з приводу Акції +2%, можливо її додадуть і до цього депозиту, але поки що я не можу вам точно сказати.
Марі♥
А от, наприклад, я відкрию Швидкий у четвер, то за який термін будуть мені обраховані відсотки: Пт, Сб, Вс -- а в Пн я вже отримаю тіло, чи %% нарахують тільки за Пт, а після вихідних я отримаю тіло?
Покращення (з застосунку): Виталия Шишкина 1 година тому Оновлено
Запитання Як зміняться відсоткові ставки за депозитами та картками? Які відсотки будуть за депозитами з 9 березня? Які відсотки за "Дохідним сейфом" будуть з 1 квітня? Які відсотки на власні кошти будуть за картками Сaméléon та "ВИГОДА"?
Відповідь Маємо для вас новини щодо зміни відсоткових ставок за депозитами та картками. Причина змін — впровадження нової політики НБУ, за якою строкові депозити мають стати більш привабливими та вигідними для розміщення, ніж зберігання коштів на рахунках та безстрокових депозитах. Ми підтримуємо цей курс НБУ, тому вносимо зміни, які будуть відбуватись у два етапи — 9 березня та 1 квітня 2023 року.
Зміни у відсоткових ставках від 9 березня 2023 року Зменшуємо ставки за деякими депозитами для нових та діючих угод: ▪ вклад "Ощадний" у гривні — нова ставка 4% річних (була 8%); ▪ вклад "Ощадний" у доларах та євро — нова ставка 0,01% річних (була 2%); ▪ вклад "Скарбничка" — нова ставка 4% річних (була 8%).
Зміни у депозитних продуктах від 9 березня 2023 року Запускаємо новий депозит "Швидкий", щоб ви продовжували отримувати максимальний дохід від розміщення коштів у Sense Bank. Якщо ви звикли розміщувати кошти на безстроковому депозиту або на картковому рахунку, щоб накопичувати та завжди мати вільний доступ до своїх коштів, то депозит "Швидкий" саме для вас. Адже строк розміщення вкладу всього 3 дні, а дохідність в рази більша: ▪ ставки: у гривні — 13% річних, у доларах — 2% річних (відкриття у валюті євро — не передбачено); ▪ строк депозиту — 3 дні, при цьому дохід нараховується за кожен день. Навіть якщо відкрили депозит до 23:50 (кінець банківського дня) — це буде перший день, за який ми нарахуємо відсотки; ▪ автопролонгація — можна пролонгувати необмежену кількість разів: вмикайте та вимикайте коли забажаєте у Sense SuperApp (окрім вихідних). Додаємо терміни 7 та 14 днів у гривні до вкладу "Прибутковий" та підвищуємо ставки: ▪ для строків розміщення 7 днів — 13% річних; ▪ для строків розміщення 14 днів — 14% річних. Депозит "Максимальний" буде закритий на оформлення. Для діючих угод ставка буде встановлена в розмірі 7% річних (замість 14%), ставка при закритті або частковому знятті встановлена в розмірі 3% (замість 10%). Депозит "Мобільний" буде закритий на оформлення, натомість ви зможете відкривати вигідний депозит "Швидкий" або "Прибутковий" (на такі ж строки), а для пролонгації діючого вкладу "Мобільний" ставки підвищено: ▪ для строків розміщення 7 днів — 13% річних (раніше було 12%); ▪ для строків розміщення 14 днів — 14% річних (раніше було 13%). Бонус при пролонгації для вкладу Мобільний продовжує діяти. Зміни в ДБО від 9 березня 2023 року Вносимо наступні зміни в Публічну пропозицію банку на укладання Договору про банківське обслуговування:
Оновлено та приведено у відповідність термінологію Публічної пропозиції до чинного законодавства України. Доповнено п.3.16, 3.18 Розділу 3 "ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ДЕПОЗИТНИХ ВКЛАДІВ" Додатку № 6. Змінено термін замовлення готівкових коштів з карткового, поточного або депозитного рахунків для отримання через касу банку — Додаток №3 п.3.17 та Розділ 4 "ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН" п. 4.2.7. Зміни у відсоткових ставках від 1 квітня 2023 року Зменшуємо відсоткові ставки на "Дохідному сейфі": ▪ для карток з пакетів послуг White, Сomfort, Zero, Zero new — нова ставка 3% річних (до 31 березня — 6,5% річних); ▪ для карток з пакетів послуг Black, Ultra, Zero Limited — нова ставка 4% річних (до 31 березня — 8% річних); ▪ для карток з пакетів послуг Graphite, Platinum Black, PlatinumBlack+ — нова ставка 5% річних (до 31 березня — 9% річних). Зменшуємо відсоткову ставку на власні кошти на картках Сaméléon та "ВИГОДА" — нова ставка 4% річних (до 31 березня — 8% річних). Зменшуємо відсоткову ставку на власні кошти на картках з пакетів послуг Comfort та White для пенсій, соціальних виплат та виплат від ФГВФО — нова ставка 3% річних (до 31 березня — 6,5% річних). Ставки для іноземної валюти залишаться без змін.