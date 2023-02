Додано: Вів 28 лют, 2023 11:55

Запитання

Як зміняться відсоткові ставки за депозитами та картками? Які відсотки будуть за депозитами з 9 березня? Які відсотки за "Дохідним сейфом" будуть з 1 квітня? Які відсотки на власні кошти будуть за картками Сaméléon та "ВИГОДА"?



Відповідь

Маємо для вас новини щодо зміни відсоткових ставок за депозитами та картками. Причина змін — впровадження нової політики НБУ, за якою строкові депозити мають стати більш привабливими та вигідними для розміщення, ніж зберігання коштів на рахунках та безстрокових депозитах. Ми підтримуємо цей курс НБУ, тому вносимо зміни, які будуть відбуватись у два етапи — 9 березня та 1 квітня 2023 року.



Зміни у відсоткових ставках від 9 березня 2023 року

Зменшуємо ставки за деякими депозитами для нових та діючих угод:

▪ вклад "Ощадний" у гривні — нова ставка 4% річних (була 8%);

▪ вклад "Ощадний" у доларах та євро — нова ставка 0,01% річних (була 2%);

▪ вклад "Скарбничка" — нова ставка 4% річних (була 8%).



Зміни у депозитних продуктах від 9 березня 2023 року

Запускаємо новий депозит "Швидкий", щоб ви продовжували отримувати максимальний дохід від розміщення коштів у Sense Bank.

Якщо ви звикли розміщувати кошти на безстроковому депозиту або на картковому рахунку, щоб накопичувати та завжди мати вільний доступ до своїх коштів, то депозит "Швидкий" саме для вас. Адже строк розміщення вкладу всього 3 дні, а дохідність в рази більша:

▪ ставки: у гривні — 13% річних, у доларах — 2% річних (відкриття у валюті євро — не передбачено);

▪ строк депозиту — 3 дні, при цьому дохід нараховується за кожен день. Навіть якщо відкрили депозит до 23:50 (кінець банківського дня) — це буде перший день, за який ми нарахуємо відсотки;

▪ автопролонгація — можна пролонгувати необмежену кількість разів: вмикайте та вимикайте коли забажаєте у Sense SuperApp (окрім вихідних).

Додаємо терміни 7 та 14 днів у гривні до вкладу "Прибутковий" та підвищуємо ставки:

▪ для строків розміщення 7 днів — 13% річних;

▪ для строків розміщення 14 днів — 14% річних.

Депозит "Максимальний" буде закритий на оформлення. Для діючих угод ставка буде встановлена в розмірі 7% річних (замість 14%), ставка при закритті або частковому знятті встановлена в розмірі 3% (замість 10%).

Депозит "Мобільний" буде закритий на оформлення, натомість ви зможете відкривати вигідний депозит "Швидкий" або "Прибутковий" (на такі ж строки), а для пролонгації діючого вкладу "Мобільний" ставки підвищено:

▪ для строків розміщення 7 днів — 13% річних (раніше було 12%);

▪ для строків розміщення 14 днів — 14% річних (раніше було 13%).

Бонус при пролонгації для вкладу Мобільний продовжує діяти.

Зміни в ДБО від 9 березня 2023 року

Вносимо наступні зміни в Публічну пропозицію банку на укладання Договору про банківське обслуговування:



Оновлено та приведено у відповідність термінологію Публічної пропозиції до чинного законодавства України.

Доповнено п.3.16, 3.18 Розділу 3 "ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ДЕПОЗИТНИХ ВКЛАДІВ" Додатку № 6.

Змінено термін замовлення готівкових коштів з карткового, поточного або депозитного рахунків для отримання через касу банку — Додаток №3 п.3.17 та Розділ 4 "ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН" п. 4.2.7.

Зміни у відсоткових ставках від 1 квітня 2023 року

Зменшуємо відсоткові ставки на "Дохідному сейфі":

▪ для карток з пакетів послуг White, Сomfort, Zero, Zero new — нова ставка 3% річних (до 31 березня — 6,5% річних);

▪ для карток з пакетів послуг Black, Ultra, Zero Limited — нова ставка 4% річних (до 31 березня — 8% річних);

▪ для карток з пакетів послуг Graphite, Platinum Black, PlatinumBlack+ — нова ставка 5% річних (до 31 березня — 9% річних).

Зменшуємо відсоткову ставку на власні кошти на картках Сaméléon та "ВИГОДА" — нова ставка 4% річних (до 31 березня — 8% річних).

Зменшуємо відсоткову ставку на власні кошти на картках з пакетів послуг Comfort та White для пенсій, соціальних виплат та виплат від ФГВФО — нова ставка 3% річних (до 31 березня — 6,5% річних).

Ставки для іноземної валюти залишаться без змін.