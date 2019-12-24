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Sense Bank
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:01
Amethyst
Цікаве питання, а головне логічне
Згідно правил депозиту, відсотки нараховуються за кожний календарний день, включаючи дату відкриття та закриття (те що ви до речі питали в минулому повідомленні), тому згідно вашого прикладу, у вас будуть нараховуватись відсотки за четвер, п'ятницю, та суботу, і в суботу він вам зарахується разом із відсотками
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:10
Sense Bank написав:Amethyst
Цікаве питання, а головне логічне
Згідно правил депозиту, відсотки нараховуються за кожний календарний день, включаючи дату відкриття та закриття (те що ви до речі питали в минулому повідомленні), тому згідно вашого прикладу, у вас будуть нараховуватись відсотки за четвер, п'ятницю, та суботу, і в суботу він вам зарахується разом із відсотками
Марі♥
Як раз я писав, що за день ВІДКРИТТЯ і ЗАКРИТТЯ відсотки НЕ нараховуються. Однак от прочитав замануху
Ой+ написав:
якщо відкрили депозит до 23:50 (кінець банківського дня) — це буде перший день, за який ми нарахуємо відсотки;
... і хочу таки перевірити що ж там як
ще хочу нагадати, що буквально 1..2 тижні тому Сенс змінив політику виплати %% у неробочи дні. Такі відсотки ЗАРАЗ виплачуються у наступний робочий день. тобто у по-не-ді-лок, а не в Сб
Дуже хотілося би отримати від вас посилання на параграфи ДБО, які б розставили крапки над Ї по факту нарахування і виплати %% за депо у Сенс банку
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:33
Amethyst
Ви мене підловили, пане
Пункт 3.16 У разі, якщо дата повернення Вкладу (його частини) припадає на вихідний (неробочий) день, повернення Вкладу
здійснюється в перший робочий день Банку, що йде наступним за днем повернення Вкладу (його частини).
З приводу замовлення валюти: на жаль так, за 5 днів, але вже календарних
А за дати відкриття та закриття (на відміну від всіх інших наших депозитів) по Швидкому відсотки будуть нараховуватись. Однак, дійсно, повернення буде лише у перший робочий день.
Марі♥
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:41
Не розумію, навіщо такий депозит на три дні,якщо забереш через вісім?! Чи можна буде, відкрити на три дні, пролангувати ще на три, і по закінченню забрати...?)
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mihasik
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:42
mihasik написав:
Не розумію, навіщо такий депозит на три дні,якщо забереш через вісім?! Чи можна буде, відкрити на три дні, пролангувати ще на три, і по закінченню забрати...?)
Звісно, можна і пролонгувати
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:43
Sense Bank написав:
А за дати відкриття та закриття (на відміну від всіх інших наших депозитів) по Швидкому відсотки будуть нараховуватись.
Ну а це -- бімба, може в цьому і сенс. Але треба перевірити
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:45
Sense Bank написав:
З приводу замовлення валюти: на жаль так, за 5 днів, але вже календарних
Марі скажіть а чому ви пишете не правду - тому щоб обманути нас чи через своє незнання документів власного банку? Адже нова версія п.4.2.7 ДКБО яка набере чинність 9 березня 2023 року веде мову про замовлення не календарних а саме 5 робочих днів. Читайте самі:
4.2.7. Вчасно розміщувати на Поточному рахунку/Рахунку кошти, достатні для здійснення всіх необхідних платежів по Поточному рахунку/Рахунку, в тому числі і пов’язаних з виконанням умов даного Договору. При бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку одноразово суму, що перевищує 2 000,00 (Дві тисячі) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку, письмово попередити Банк не пізніше ніж за 5-ть (п`ять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів. При цьому достатня сума коштів, за якою звертається Клієнт, має бути наявна на рахунку, з якого буде безпосередньо здійснюватися зняття готівки, на момент вищевказаного письмового попередження щодо видачі готівки.
То де правда?
Р.S. А як же гучно тут піарилась підтримка Сенсу що усього то 5 календарних дні. А як завжди вийшов пшик у підсумку ;(
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:48
Якщо відкривати в суботу, також відостки з першого дня?
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:53
Amethyst
Мене завжди вчили все перевіряти особисто, тому спробувати варто
Марі♥
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