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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 652653654655

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Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:03

Alien У ДКБО дійсно вказано не пізніше 5 робочих днів ми зобов'язані видати вам кошти, проте при бронюванні коштів для зняття - ми будемо притримуватись правила "не пізніше 5 календарних днів" таким чином ми йдемо назустріч і не враховуємо вихідні дні в підрахунок щоб ви могли швидше отримати готівку :mrgreen:

Тому дозвольте нам трішки "попіаритись" адже саме агенти підтримки приймали на себе весь негатив з приводу 10 робочих, і змогли змінити процедуру бронювання 8)

Марі♥
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:22

  Sense Bank написав:Тому дозвольте нам трішки "попіаритись" адже саме агенти підтримки приймали на себе весь негатив з приводу 10 робочих, і змогли змінити процедуру бронювання 8)

Я так понимаю, что 10 рабочих дней большинство не напрягало. Гривна обычно в кассе есть, а валютные переводы на карты не так уж много народу получало. Я в этой теме ни одного такого жалующегося получателя не помню. Напрягает, что скоро для заказа будет недостаточно срочного депозита, заканчивающегося к указанной дате. Если считать, что все эти ограничения для того, чтобы сумма на счету к моменту выдачи была, а банк заранее знал, что нужно подкинуть наличку в отделение, то чем срочный депозит провинился не объяснимо. Особенно, если учесть сегодняшнее извещение, что Сенс обоими руками поддерживает политику НБУ за срочные депозиты вместо лежания на текущих счетах :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:37

Re: Sense Bank

  moveton написав:ни одного такого жалующегося получателя не помню
а я и не открывал здесь конвертационный, и, кстати, и не открою. Патамушо я считаю, шо это просто реальное неуважение к клиенту.

Я с банками тусуюсь где-то с начала 2000-х, и уже тогда меня Надра и Дельта приучили к ласке и нежности: дорогой клиент, у вас через 2 дня заканчивается депозит. В каком отд-и вам будет удобно получить вклад? И всьооо, я просто заходил и забирал инвалюту. Какие 5..10дн после появления денег на тек. счету, шо это за барыжная формулировка?
А для сис-новажливой банці -- це нонсенс, це ганебна ганьба :evil:
А для гривны мне достаточно и функционала ИБ :)
Amethyst
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