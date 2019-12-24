Alien У ДКБО дійсно вказано не пізніше 5 робочих днів ми зобов'язані видати вам кошти, проте при бронюванні коштів для зняття - ми будемо притримуватись правила "не пізніше 5 календарних днів" таким чином ми йдемо назустріч і не враховуємо вихідні дні в підрахунок щоб ви могли швидше отримати готівку
Тому дозвольте нам трішки "попіаритись" адже саме агенти підтримки приймали на себе весь негатив з приводу 10 робочих, і змогли змінити процедуру бронювання
Sense Bank написав:Тому дозвольте нам трішки "попіаритись" адже саме агенти підтримки приймали на себе весь негатив з приводу 10 робочих, і змогли змінити процедуру бронювання
Я так понимаю, что 10 рабочих дней большинство не напрягало. Гривна обычно в кассе есть, а валютные переводы на карты не так уж много народу получало. Я в этой теме ни одного такого жалующегося получателя не помню. Напрягает, что скоро для заказа будет недостаточно срочного депозита, заканчивающегося к указанной дате. Если считать, что все эти ограничения для того, чтобы сумма на счету к моменту выдачи была, а банк заранее знал, что нужно подкинуть наличку в отделение, то чем срочный депозит провинился не объяснимо. Особенно, если учесть сегодняшнее извещение, что Сенс обоими руками поддерживает политику НБУ за срочные депозиты вместо лежания на текущих счетах
moveton написав:ни одного такого жалующегося получателя не помню
а я и не открывал здесь конвертационный, и, кстати, и не открою. Патамушо я считаю, шо это просто реальное неуважение к клиенту.
Я с банками тусуюсь где-то с начала 2000-х, и уже тогда меня Надра и Дельта приучили к ласке и нежности: дорогой клиент, у вас через 2 дня заканчивается депозит. В каком отд-и вам будет удобно получить вклад? И всьооо, я просто заходил и забирал инвалюту. Какие 5..10дн после появления денег на тек. счету, шо это за барыжная формулировка? А для сис-новажливой банці -- це нонсенс, це ганебна ганьба А для гривны мне достаточно и функционала ИБ
Sense Bank написав:Alien У ДКБО дійсно вказано не пізніше 5 робочих днів ми зобов'язані видати вам кошти, проте при бронюванні коштів для зняття - ми будемо притримуватись правила "не пізніше 5 календарних днів" таким чином ми йдемо назустріч і не враховуємо вихідні дні в підрахунок щоб ви могли швидше отримати готівку
Тому дозвольте нам трішки "попіаритись" адже саме агенти підтримки приймали на себе весь негатив з приводу 10 робочих, і змогли змінити процедуру бронювання
Марі♥
Марі давайте будемо називати речі своїми іменами "агенти підтримки приймали на себе весь негатив з приводу 10 робочих" не з вини клієнтів, а з вини когось з керівників банку, який ухвалив таке недолуге рішення. І якщо, як ви кажете це саме "агенти... змогли змінити процедуру бронювання" - тоді не ясно чому "агенти" домагались дещо кращого але все таки все ще недолугого рішення банку. Я розумію намагання "агентів" виставити усе в кращому світлі - і банк, і рішення, але виходить так що у банка, який намагається скидатись на білу овечку з під вовни стирчать сірі вовчі вуха та позаду сірий хвіст. Я чудово пам'ятаю намагання ваших колег виправдати 10 денний термін якимись логістичними складнощами. Можете уточнити у вашого колеги Богдана чи запитав за моєю порадою працівників готівкового обігу скільки їм потрібно часу щоб організувати підкріплення кас і що вони йому відповіли. Адже логістичні проблеми насправді це несенітниця. Вам неодноразово тут писали - що лишайте 10 денний термін для замовлення але якщо вам для логістики треба ці дні поступіть логічно - дайте можливість вкладнику замовити кошти за 10 днів до завершення вкладу. Адже вклади нерозривні, банк бачить наявність коштів на рахунку клієнта то нащо ви висуваєте вкрай нецивілізовану вимогу заявлення лише після наявності коштів на рахунку? Жоден з "агентів" жодного разу не надав на це питання вичерпної відповіді. Але ж клієнти не ідіоти і вони розуміють, що банк просто зайвий час хоче покористуватися клієнтськими коштами. Так і з формулюванням п 2.3.7 - банк ніби йде назустріч, "агенти" співають про календарні дні але хижий вовчий характер малює в ДКБО - робочі. Навіщо? А щоб у випадку чого можна було сказати - так в ДКБО - робочі. А далі ще цікавише - виявляється не залежно від того що написано в ДКБО "ми будемо притримуватись правила "не пізніше 5 календарних днів"". А що так можна виявляється? Як чудово! Так давайте підемо ще далі - не залежно від того що написано в ДКБО давайте ви будете приймати заявки за 5 (а думаю вкладники погодяться і навіть за 10) робочих днів але "до закінчення депо"! Навіщо розмінюватись на дріб'язок? Якщо йти назустріч клієнтові - так щиро з відкритою душею, а не з "вовчим хвостом"
moveton Не можу сказати, що скарг було критично багато, але вони були: нашим клієнтам було не зручно чекати 10 робочих днів, щоб отримати свої власні кошти, тому ми змогли зменшити цей термін на більш приємний
З приводу термінових депозитів - ми могли бронювати кошти до їх зарахування на ваш рахунок, але це на даний момент це не можливо, так як у довоєнний час це було не правило, ми просто йшли на зустріч. Зараз поки що не можемо собі такого дозволити
Alien Я не казала, що ми отримували негатив з вини клієнтів: ми просто його отримували та брали до уваги, щоб у майбутньому поліпшити умови. Не буду відстоювати, що 10 днів це чудовий термін, і звичайно всі ми розуміємо, що кожен банк може встановлювати термін в залежності від своїх можливостей. На даний момент зменшити до 5 календарних днів для валюти - це вже щось, і я особисто сподіваюсь, що далі більше. І що у майбутньому ми повернемось і до бронювання до закриття, але поки що просто не можемо((
З приводу "ми будемо притримуватись правила "не пізніше 5 календарних днів"" - те ж саме бронювання (до початку повномасштабного вторгнення) до закриття депозиту також не прописано в ДКБО, і робилось виключно у якості "йти на зустріч", то в чому зараз відмінність?)
Ну а розмін це на дріб'язок, чи крок уперед - це вирішувати особисто кожному Сподіваюсь на ваше порозуміння
Sense Bank написав:Amethyst У банка є і інші, більш строкові депозити, і умовно кожні три дні пролонгувати Швидкий - не має сенсу Цей депозит був зроблений саме на короткий строк, щоб задовольнити потреби клієнтів, ким дійсно він потрібен, тримати його на більший строк вони і не будуть
А з приводу Акції +2%, можливо її додадуть і до цього депозиту, але поки що я не можу вам точно сказати.
Марі♥
А тепер, увага! Питання від глядача з... не важливо, звідки Нехай клієнт оформив депозит "Швидкий" 28 лютого. Питання: 1) коли йому повернуться гроші; 2) за скільки днів будуть нараховані відсотки?
Искатель написав:А тепер, увага! Питання від глядача з... не важливо, звідки Нехай клієнт оформив депозит "Швидкий" 28 лютого. Питання: 1) коли йому повернуться гроші; 2) за скільки днів будуть нараховані відсотки?
moveton написав:ни одного такого жалующегося получателя не помню
а я и не открывал здесь конвертационный, и, кстати, и не открою. Патамушо я считаю, шо это просто реальное неуважение к клиенту.
Я с банками тусуюсь где-то с начала 2000-х, и уже тогда меня Надра и Дельта приучили к ласке и нежности: дорогой клиент, у вас через 2 дня заканчивается депозит. В каком отд-и вам будет удобно получить вклад? И всьооо, я просто заходил и забирал инвалюту. Какие 5..10дн после появления денег на тек. счету, шо это за барыжная формулировка? А для сис-новажливой банці -- це нонсенс, це ганебна ганьба А для гривны мне достаточно и функционала ИБ
Я тоже здесь не открою конвертационный. Более того, я считаю дни до июля, когда закончится мой большой эксперимент - трехлетний в долларах Осталось 4,5 месяца, вот я и гадаю - успею забрать валютой или нет. Потому как от перестановки кроватей... точнее, от перекрашивания корабля из красного в синий цвет направление его движения не меняется.
Sense Bank написав:Amethyst А тепер, увага! Питання від глядача з... не важливо, звідки Нехай клієнт оформив депозит "Швидкий" 28 лютого. Питання: 1) коли йому повернуться гроші; 2) за скільки днів будуть нараховані відсотки?
Хвилина пішла!
Так депозит буде доступний лише по плану з 09.03 Якщо рахувати, що він буде оформлюватися числа 10.03, наприклад, то: 1. діятиме такий депозит 3 календарних дні, виплачуються наступного; 2. %% нараховуються з дня відкриття депозиту та включаючи дату закриття. /капітан Підтримка, Ярослав