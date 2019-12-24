Додано: Вів 28 лют, 2023 13:54

Sense Bank написав: Alien У ДКБО дійсно вказано не пізніше 5 робочих днів ми зобов'язані видати вам кошти, проте при бронюванні коштів для зняття - ми будемо притримуватись правила "не пізніше 5 календарних днів" таким чином ми йдемо назустріч і не враховуємо вихідні дні в підрахунок щоб ви могли швидше отримати готівку



Тому дозвольте нам трішки "попіаритись" адже саме агенти підтримки приймали на себе весь негатив з приводу 10 робочих, і змогли змінити процедуру бронювання



Марі♥ У ДКБО дійсно вказано не пізніше 5 робочих днів ми зобов'язані видати вам кошти, проте при бронюванні коштів для зняття - ми будемо притримуватись правила "не пізніше 5 календарних днів" таким чином ми йдемо назустріч і не враховуємо вихідні дні в підрахунок щоб ви могли швидше отримати готівкуТому дозвольте нам трішки "попіаритись" адже саме агенти підтримки приймали на себе весь негатив з приводу 10 робочих, і змогли змінити процедуру бронюванняМарі♥

Марі давайте будемо називати речі своїми іменами "агенти підтримки приймали на себе весь негатив з приводу 10 робочих" не з вини клієнтів, а з вини когось з керівників банку, який ухвалив таке недолуге рішення. І якщо, як ви кажете це саме "агенти... змогли змінити процедуру бронювання" - тоді не ясно чому "агенти" домагались дещо кращого але все таки все ще недолугого рішення банку.Я розумію намагання "агентів" виставити усе в кращому світлі - і банк, і рішення, але виходить так що у банка, який намагається скидатись на білу овечку з під вовни стирчать сірі вовчі вуха та позаду сірий хвіст.Я чудово пам'ятаю намагання ваших колег виправдати 10 денний термін якимись логістичними складнощами. Можете уточнити у вашого колеги Богдана чи запитав за моєю порадою працівників готівкового обігу скільки їм потрібно часу щоб організувати підкріплення кас і що вони йому відповіли. Адже логістичні проблеми насправді це несенітниця. Вам неодноразово тут писали - що лишайте 10 денний термін для замовлення але якщо вам для логістики треба ці дні поступіть логічно - дайте можливість вкладнику замовити кошти за 10 днів до завершення вкладу. Адже вклади нерозривні, банк бачить наявність коштів на рахунку клієнта то нащо ви висуваєте вкрай нецивілізовану вимогу заявлення лише після наявності коштів на рахунку? Жоден з "агентів" жодного разу не надав на це питання вичерпної відповіді. Але ж клієнти не ідіоти і вони розуміють, що банк просто зайвий час хоче покористуватися клієнтськими коштами. Так і з формулюванням п 2.3.7 - банк ніби йде назустріч, "агенти" співають про календарні дні але хижий вовчий характер малює в ДКБО - робочі. Навіщо? А щоб у випадку чого можна було сказати - так в ДКБО - робочі.А далі ще цікавише - виявляється не залежно від того що написано в ДКБО "ми будемо притримуватись правила "не пізніше 5 календарних днів"". А що так можна виявляється? Як чудово! Так давайте підемо ще далі - не залежно від того що написано в ДКБО давайте ви будете приймати заявки за 5 (а думаю вкладники погодяться і навіть за 10) робочих днів але "до закінчення депо"! Навіщо розмінюватись на дріб'язок? Якщо йти назустріч клієнтові - так щиро з відкритою душею, а не з "вовчим хвостом"