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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 653654655656

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Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:38

Re: Sense Bank

Добрый день. Прочитала об изменении процентов Мобильного. Они касаются только депозитов на 7 и 14 дней? У меня сейчас вроде 28 дней, его изменения коснутся? Сейчас там 17%.
Спасибо.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:42

Hella Депозит "Мобільний" буде закритий на оформлення взагалі з 9 березня, проте особливих змін для вже діючих вкладів (окрім підвищення відсотків при пролонгації для депозитів на 7 та 14 днів) не буде :)
До речі, бонус при пролонгації для вкладу Мобільний продовжує діяти :wink:

Марі♥
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:43

  Hella написав:Добрый день. Прочитала об изменении процентов Мобильного. Они касаются только депозитов на 7 и 14 дней? У меня сейчас вроде 28 дней, его изменения коснутся? Сейчас там 17%.
Спасибо.

Депозит мобільний буде закритий для оформлення. Діючі депозити продовжують діяти і лонгуватись. Зміни анонсовані по депо на 7 та 14 днів а значить виходить що для вкладів на 29 днів змін не буде - він діятиме на чинних нині умовах
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:52

  mihasik написав:Не розумію, навіщо такий депозит на три дні,якщо забереш через вісім?! Чи можна буде, відкрити на три дні, пролангувати ще на три, і по закінченню забрати...?)


так сенс в тому що кошти стають доступні кожні 3 дні.
просто НБУ ввело підвищені норми резервування на поточні кошти - банк відповів таким фінтом.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:03

  Sense Bank написав:Так депозит буде доступний лише по плану з 09.03 :)
Якщо рахувати, що він буде оформлюватися числа 10.03, наприклад, то:
1. діятиме такий депозит 3 календарних дні, виплачуються наступного;
2. %% нараховуються з дня відкриття депозиту та включаючи дату закриття.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)


1. якщо триденний строк припадає на вихідні (святкові) то продовжиться на новий термін вихідним днем чи першим робочим? питання звісно може трохи тойво але в алки все краще перепитати від гріха подалі.

2. чи можливо відкрити три таких депо один за одним (по дням)?

3. як з поповненням?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:09

Re: Sense Bank

Марі♥, Alien, спасибо за ответ ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:10

  mephala написав:
  mihasik написав:Не розумію, навіщо такий депозит на три дні,якщо забереш через вісім?! Чи можна буде, відкрити на три дні, пролангувати ще на три, і по закінченню забрати...?)


так сенс в тому що кошти стають доступні кожні 3 дні.
просто НБУ ввело підвищені норми резервування на поточні кошти - банк відповів таким фінтом.

Доступність така собі, зняти все одно їх не можна раніше ніж за 5 днів.
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:14

mihasik
вища доступність - менші проценти. кожен сам обирає що йому до вподоби.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:32

  mephala написав:
  Sense Bank написав:Так депозит буде доступний лише по плану з 09.03 :)
Якщо рахувати, що він буде оформлюватися числа 10.03, наприклад, то:
1. діятиме такий депозит 3 календарних дні, виплачуються наступного;
2. %% нараховуються з дня відкриття депозиту та включаючи дату закриття.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)


1. якщо триденний строк припадає на вихідні (святкові) то продовжиться на новий термін вихідним днем чи першим робочим? питання звісно може трохи тойво але в алки все краще перепитати від гріха подалі.

2. чи можливо відкрити три таких депо один за одним (по дням)?

3. як з поповненням?

Відповідаю :)
1. Вихідний не пропускається. Тому виплата, закриття може припадати на вихідний.
2. По кількості відкриття обмежень не ставили.
3. Поповнення можливе, без обмеження по сумі та дню поповнення, але сума депозиту не має перевищувати максимальну.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:37

  mephala написав:mihasik
вища доступність - менші проценти. кожен сам обирає що йому до вподоби.

Ви зрозумили, що якщо ви відкриєте депо на 5Куе, наприклад, то отримати гроші в касі зможете через 5 діб після закінчення депо.
Тобто, 3дн депо, а потім замовлення грошей для видачі через касу за +5дн :idea:

Лайфхак. Після закінчення конвертаційного, як гроші упадуть на поточний/картковий, можна замовити іх видачу за +5діб, а потім відкрити оцей Швидкий -- хоч якійсь цимес, хоча це все гульки для малечі 8)
Amethyst
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