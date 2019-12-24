Добрый день. Прочитала об изменении процентов Мобильного. Они касаются только депозитов на 7 и 14 дней? У меня сейчас вроде 28 дней, его изменения коснутся? Сейчас там 17%.
Спасибо.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 15:38
Re: Sense Bank
Добрый день. Прочитала об изменении процентов Мобильного. Они касаются только депозитов на 7 и 14 дней? У меня сейчас вроде 28 дней, его изменения коснутся? Сейчас там 17%.
Спасибо.
Додано: Вів 28 лют, 2023 15:42
Hella Депозит "Мобільний" буде закритий на оформлення взагалі з 9 березня, проте особливих змін для вже діючих вкладів (окрім підвищення відсотків при пролонгації для депозитів на 7 та 14 днів) не буде
До речі, бонус при пролонгації для вкладу Мобільний продовжує діяти
Марі♥
Додано: Вів 28 лют, 2023 15:43
Депозит мобільний буде закритий для оформлення. Діючі депозити продовжують діяти і лонгуватись. Зміни анонсовані по депо на 7 та 14 днів а значить виходить що для вкладів на 29 днів змін не буде - він діятиме на чинних нині умовах
Додано: Вів 28 лют, 2023 15:52
так сенс в тому що кошти стають доступні кожні 3 дні.
просто НБУ ввело підвищені норми резервування на поточні кошти - банк відповів таким фінтом.
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:03
1. якщо триденний строк припадає на вихідні (святкові) то продовжиться на новий термін вихідним днем чи першим робочим? питання звісно може трохи тойво але в алки все краще перепитати від гріха подалі.
2. чи можливо відкрити три таких депо один за одним (по дням)?
3. як з поповненням?
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:09
Re: Sense Bank
Марі♥, Alien, спасибо за ответ ).
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:10
Доступність така собі, зняти все одно їх не можна раніше ніж за 5 днів.
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:14
mihasik
вища доступність - менші проценти. кожен сам обирає що йому до вподоби.
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:32
Відповідаю
1. Вихідний не пропускається. Тому виплата, закриття може припадати на вихідний.
2. По кількості відкриття обмежень не ставили.
3. Поповнення можливе, без обмеження по сумі та дню поповнення, але сума депозиту не має перевищувати максимальну.
/капітан Підтримка, Ярослав
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:37
Ви зрозумили, що якщо ви відкриєте депо на 5Куе, наприклад, то отримати гроші в касі зможете через 5 діб після закінчення депо.
Тобто, 3дн депо, а потім замовлення грошей для видачі через касу за +5дн
Лайфхак. Після закінчення конвертаційного, як гроші упадуть на поточний/картковий, можна замовити іх видачу за +5діб, а потім відкрити оцей Швидкий -- хоч якійсь цимес, хоча це все гульки для малечі
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