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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 654655656657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:10

  Amethyst написав:
Лайфхак. Після закінчення конвертаційного, як гроші упадуть на поточний/картковий, можна замовити іх видачу за +5діб, а потім відкрити оцей Швидкий -- хоч якійсь цимес, хоча це все гульки для малечі 8)

Не факт, що вони дозволять так зробити. Можуть сказати, якщо хочете зняти, кошти повинні пролежати 5 днів без руху! Тут все можна очікувати)
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:29

  Sense Bank написав:
  mephala написав:
  Sense Bank написав:Так депозит буде доступний лише по плану з 09.03 :)
Якщо рахувати, що він буде оформлюватися числа 10.03, наприклад, то:
1. діятиме такий депозит 3 календарних дні, виплачуються наступного;
1. якщо триденний строк припадає на вихідні (святкові) то продовжиться на новий термін вихідним днем чи першим робочим?..
Відповідаю :)
1. Вихідний не пропускається. Тому виплата, закриття може припадати на вихідний...
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Наступного то у Привата депо виплачується, а у Алки -- в день закінчення, тобто якщо оформили 10го, то виплата -- 12го!
Ні виплата, ні закриття НЕ може припадати на вихідні, бо ці операції будуть перенесені на наступний робочий із втратою %% за вихідні. Але пролонгація таки може відбуватися у неробочі дні БЕЗ втрати %%.

Пан Ярослав, прошу синхронізувати ваші відповіді з пані Марі :P
Amethyst
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  #<1 ... 654655656657
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