Не факт, що вони дозволять так зробити. Можуть сказати, якщо хочете зняти, кошти повинні пролежати 5 днів без руху! Тут все можна очікувати)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 17:10
Не факт, що вони дозволять так зробити. Можуть сказати, якщо хочете зняти, кошти повинні пролежати 5 днів без руху! Тут все можна очікувати)
Додано: Вів 28 лют, 2023 17:29
Наступного то у Привата депо виплачується, а у Алки -- в день закінчення, тобто якщо оформили 10го, то виплата -- 12го!
Ні виплата, ні закриття НЕ може припадати на вихідні, бо ці операції будуть перенесені на наступний робочий із втратою %% за вихідні. Але пролонгація таки може відбуватися у неробочі дні БЕЗ втрати %%.
Пан Ярослав, прошу синхронізувати ваші відповіді з пані Марі
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:34
Депозит "Швидкий" з виплатою %% в кінці терміну, та %% не капіталізуються.
Якщо виплата депозиту припадає на вихідний день, то сума вкладу та нараховані %% будуть повернені в понеділок. Якщо підключена пролонгація, то сума вкладу буде пролонгована в понеділок.
Вибачаюся, дійсно, відповідь вище була неточною. Я би сказав "занадто швидкою". Виправляюся
/капітан Підтримка, Ярослав
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