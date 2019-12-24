Додано: Вів 28 лют, 2023 20:33

Цікаво, кілька тижнів тому запитував, чи можна на валютну картку тут штовхнути з "Революта" кошти. У багатьох банків це тупо не працює. Дійшли руки спробувати. Так, на єврову картку маленький платіж пройшов без зайвих питань, і, що найбільш цікаво -- без комісії. В тарифах, як завжди, можна знайти підтвердження будь якої версії щодо наявності чи відсутності комісії:



безготівкове зарахування на Рахунок з рахунків відкритих у Банку, в інших банках

(в тому, числі платежі SWIFT) Не тарифікується

але Зарахування переказу з картки закордонного банку 1% мін 2 $/EUR



Так от, я отримані кошти одразу сплатив за одну послугу в повному обсязі. А заглянувши у виписку бачу там цю комісію, що, скоріш за все, не встигла порахуватись. Тобто, коли порахується, буде там в мене -2.00 Евро.

Питання таке: чим загрожує таке становище? Я якось дуже не бачу, як можна ці 2 євро погасити, адже купівля валюти заборонена, а переказати можна мінімум 10 євро (заплативши ще 2 євро комісії), які ще невідомо куди можна застосувати буде потім.

Чи можна дочекатись, поки валютний депозит скінчиться (кілька місяців), і тоді погасити ці 2 євро, чи там якісь санкції за цей час набіжать?

Валютний депозит доларовий, але, начебто, долари на євро можна тут обміняти онлайн?