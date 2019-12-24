Не факт, що вони дозволять так зробити. Можуть сказати, якщо хочете зняти, кошти повинні пролежати 5 днів без руху! Тут все можна очікувати)
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Додано: Вів 28 лют, 2023 17:10
Не факт, що вони дозволять так зробити. Можуть сказати, якщо хочете зняти, кошти повинні пролежати 5 днів без руху! Тут все можна очікувати)
Додано: Вів 28 лют, 2023 17:29
Наступного то у Привата депо виплачується, а у Алки -- в день закінчення, тобто якщо оформили 10го, то виплата -- 12го!
Ні виплата, ні закриття НЕ може припадати на вихідні, бо ці операції будуть перенесені на наступний робочий із втратою %% за вихідні. Але пролонгація таки може відбуватися у неробочі дні БЕЗ втрати %%.
Пан Ярослав, прошу синхронізувати ваші відповіді з пані Марі
Додано: Вів 28 лют, 2023 18:34
Депозит "Швидкий" з виплатою %% в кінці терміну, та %% не капіталізуються.
Якщо виплата депозиту припадає на вихідний день, то сума вкладу та нараховані %% будуть повернені в понеділок. Якщо підключена пролонгація, то сума вкладу буде пролонгована в понеділок.
Вибачаюся, дійсно, відповідь вище була неточною. Я би сказав "занадто швидкою". Виправляюся
/капітан Підтримка, Ярослав
Додано: Вів 28 лют, 2023 19:46
Re: Sense Bank
Информативненько, депозит мобильный завис 0/7 на автопролонгацие под 0.01% - где там 14% обещаных?
Додано: Вів 28 лют, 2023 19:47
Додано: Вів 28 лют, 2023 19:55
Актуальна ставка буде відображатися вже завтра, в дату пролонгації за депозитом відображається технічна процентна ставка 0,01%. Також завтра зарахуються за сьогодні %% за актуальною ставкою, а не технічні.
Як раз у нас є стаття на цю тему:
/капітан Підтримка, Ярослав
Додано: Вів 28 лют, 2023 20:33
Цікаво, кілька тижнів тому запитував, чи можна на валютну картку тут штовхнути з "Революта" кошти. У багатьох банків це тупо не працює. Дійшли руки спробувати. Так, на єврову картку маленький платіж пройшов без зайвих питань, і, що найбільш цікаво -- без комісії. В тарифах, як завжди, можна знайти підтвердження будь якої версії щодо наявності чи відсутності комісії:
безготівкове зарахування на Рахунок з рахунків відкритих у Банку, в інших банках
(в тому, числі платежі SWIFT) Не тарифікується
але Зарахування переказу з картки закордонного банку 1% мін 2 $/EUR
Так от, я отримані кошти одразу сплатив за одну послугу в повному обсязі. А заглянувши у виписку бачу там цю комісію, що, скоріш за все, не встигла порахуватись. Тобто, коли порахується, буде там в мене -2.00 Евро.
Питання таке: чим загрожує таке становище? Я якось дуже не бачу, як можна ці 2 євро погасити, адже купівля валюти заборонена, а переказати можна мінімум 10 євро (заплативши ще 2 євро комісії), які ще невідомо куди можна застосувати буде потім.
Чи можна дочекатись, поки валютний депозит скінчиться (кілька місяців), і тоді погасити ці 2 євро, чи там якісь санкції за цей час набіжать?
Валютний депозит доларовий, але, начебто, долари на євро можна тут обміняти онлайн?
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:07
Re: Sense Bank
Якщо пролонгується понеділком, то 2 дні (субота та неділя) і гроші будуть недоступні і відсотки нараховуватися не будуть ? Якщо так, то при постійній пролонгації буде приблизно 8 днів з місяця без %%.
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:10
То пан капітан Підтримка, Ярослав знов поспішив
Пролонгація проходить в будь-який день, тобто БЕЗ втрати %% в неробочі дні
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