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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 654655656657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:10

  Amethyst написав:
Лайфхак. Після закінчення конвертаційного, як гроші упадуть на поточний/картковий, можна замовити іх видачу за +5діб, а потім відкрити оцей Швидкий -- хоч якійсь цимес, хоча це все гульки для малечі 8)

Не факт, що вони дозволять так зробити. Можуть сказати, якщо хочете зняти, кошти повинні пролежати 5 днів без руху! Тут все можна очікувати)
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:29

  Sense Bank написав:
  mephala написав:
  Sense Bank написав:Так депозит буде доступний лише по плану з 09.03 :)
Якщо рахувати, що він буде оформлюватися числа 10.03, наприклад, то:
1. діятиме такий депозит 3 календарних дні, виплачуються наступного;
1. якщо триденний строк припадає на вихідні (святкові) то продовжиться на новий термін вихідним днем чи першим робочим?..
Відповідаю :)
1. Вихідний не пропускається. Тому виплата, закриття може припадати на вихідний...
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Наступного то у Привата депо виплачується, а у Алки -- в день закінчення, тобто якщо оформили 10го, то виплата -- 12го!
Ні виплата, ні закриття НЕ може припадати на вихідні, бо ці операції будуть перенесені на наступний робочий із втратою %% за вихідні. Але пролонгація таки може відбуватися у неробочі дні БЕЗ втрати %%.

Пан Ярослав, прошу синхронізувати ваші відповіді з пані Марі :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:34

  Amethyst написав:Наступного то у Привата депо виплачується, а у Алки -- в день закінчення, тобто якщо оформили 10го, то виплата -- 12го!
Ні виплата, ні закриття НЕ може припадати на вихідні, бо ці операції будуть перенесені на наступний робочий із втратою %% за вихідні. Але пролонгація таки може відбуватися у неробочі дні БЕЗ втрати %%.

Пан Ярослав, прошу синхронізувати ваші відповіді з пані Марі :P

Депозит "Швидкий" з виплатою %% в кінці терміну, та %% не капіталізуються.
Якщо виплата депозиту припадає на вихідний день, то сума вкладу та нараховані %% будуть повернені в понеділок. Якщо підключена пролонгація, то сума вкладу буде пролонгована в понеділок.
Вибачаюся, дійсно, відповідь вище була неточною. Я би сказав "занадто швидкою". Виправляюся :roll:
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:46

Re: Sense Bank

Информативненько, депозит мобильный завис 0/7 на автопролонгацие под 0.01% - где там 14% обещаных?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:47

  vpchelko написав:Информативненько, депозит мобильный завис 0/7 на автопролонгацие под 0.01% - где там 14% обещаных?

Завтра.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:55

  vpchelko написав:Информативненько, депозит мобильный завис 0/7 на автопролонгацие под 0.01% - где там 14% обещаных?

Актуальна ставка буде відображатися вже завтра, в дату пролонгації за депозитом відображається технічна процентна ставка 0,01%. Також завтра зарахуються за сьогодні %% за актуальною ставкою, а не технічні.
Як раз у нас є стаття на цю тему: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017636079 :wink:
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:33

Цікаво, кілька тижнів тому запитував, чи можна на валютну картку тут штовхнути з "Революта" кошти. У багатьох банків це тупо не працює. Дійшли руки спробувати. Так, на єврову картку маленький платіж пройшов без зайвих питань, і, що найбільш цікаво -- без комісії. В тарифах, як завжди, можна знайти підтвердження будь якої версії щодо наявності чи відсутності комісії:

безготівкове зарахування на Рахунок з рахунків відкритих у Банку, в інших банках
(в тому, числі платежі SWIFT) Не тарифікується
але Зарахування переказу з картки закордонного банку 1% мін 2 $/EUR

Так от, я отримані кошти одразу сплатив за одну послугу в повному обсязі. А заглянувши у виписку бачу там цю комісію, що, скоріш за все, не встигла порахуватись. Тобто, коли порахується, буде там в мене -2.00 Евро.
Питання таке: чим загрожує таке становище? Я якось дуже не бачу, як можна ці 2 євро погасити, адже купівля валюти заборонена, а переказати можна мінімум 10 євро (заплативши ще 2 євро комісії), які ще невідомо куди можна застосувати буде потім.
Чи можна дочекатись, поки валютний депозит скінчиться (кілька місяців), і тоді погасити ці 2 євро, чи там якісь санкції за цей час набіжать?
Валютний депозит доларовий, але, начебто, долари на євро можна тут обміняти онлайн?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:07

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Якщо виплата депозиту припадає на вихідний день, то сума вкладу та нараховані %% будуть повернені в понеділок. Якщо підключена пролонгація, то сума вкладу буде пролонгована в понеділок.

Якщо пролонгується понеділком, то 2 дні (субота та неділя) і гроші будуть недоступні і відсотки нараховуватися не будуть ? Якщо так, то при постійній пролонгації буде приблизно 8 днів з місяця без %%.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:10

  Kalgan написав:
  Sense Bank написав:Якщо виплата депозиту припадає на вихідний день, то сума вкладу та нараховані %% будуть повернені в понеділок. Якщо підключена пролонгація, то сума вкладу буде пролонгована в понеділок.

Якщо пролонгується понеділком, то 2 дні (субота та неділя) і гроші будуть недоступні і відсотки нараховуватися не будуть ? Якщо так, то при постійній пролонгації буде приблизно 8 днів з місяця без %%.

То пан капітан Підтримка, Ярослав знов поспішив :)
Пролонгація проходить в будь-який день, тобто БЕЗ втрати %% в неробочі дні
Amethyst
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