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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:26
Kalgan написав: Amethyst написав: Kalgan написав:
Якщо пролонгується понеділком, то 2 дні (субота та неділя) і гроші будуть недоступні і відсотки нараховуватися не будуть ? Якщо так, то при постійній пролонгації буде приблизно 8 днів з місяця без %%.
То пан капітан Підтримка, Ярослав знов поспішив
Пролонгація проходить в будь-який день, тобто БЕЗ втрати %% в неробочі дні
звідки така впевненість ? умови депо відрізняються від звичних строкових. тут теж може бути якийсь нюанс. це ж сенс. треба ж підтримувати ДРС клієнтів
Тута не впевненність, а здоровий пофігізм на цей ДРС -- просто клієнти все перевірять з 9 березня
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Amethyst
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