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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 656657658659>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:26

  Kalgan написав:
  Amethyst написав:
  Kalgan написав:Якщо пролонгується понеділком, то 2 дні (субота та неділя) і гроші будуть недоступні і відсотки нараховуватися не будуть ? Якщо так, то при постійній пролонгації буде приблизно 8 днів з місяця без %%.

То пан капітан Підтримка, Ярослав знов поспішив :)
Пролонгація проходить в будь-який день, тобто БЕЗ втрати %% в неробочі дні

звідки така впевненість ? умови депо відрізняються від звичних строкових. тут теж може бути якийсь нюанс. це ж сенс. треба ж підтримувати ДРС клієнтів :mrgreen:

Тута не впевненність, а здоровий пофігізм на цей ДРС -- просто клієнти все перевірять з 9 березня :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 01:48

  Sense Bank написав:Депозит "Швидкий" з виплатою %% в кінці терміну, та %% не капіталізуються.
Якщо виплата депозиту припадає на вихідний день, то сума вкладу та нараховані %% будуть повернені в понеділок. Якщо підключена пролонгація, то сума вкладу буде пролонгована в понеділок.
Вибачаюся, дійсно, відповідь вище була неточною. Я би сказав "занадто швидкою". Виправляюся :roll:
/капітан Підтримка, Ярослав 8)


цікаве кіно. якщо вклад відкрити в понеділок то друга пролонгація випадає на суботу.
і буде перенесена на понеділок. виходить один день в неділю кошти не будуть "працювати". може тоді банк озвучить реальну річну ставку?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 02:38

Категории Cash'U.

Ну Сеня дал! Переплюнул сам себя! Открыл выбор категорий Cash'U. И что я вижу?! Пункт, который всегда давал мне наибольшее количество бонусов: аптеки, полностью отсутствует! Зато появился, что бы вы думали?! Авиабилеты! Ну спасибо хоть продукты оставили! В результате из 8 предложенных пунктов мне реально нужен только один. Ну что ж! Выбрал Авиабилеты и прочую бесполезную хрень!
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 06:50

  ЯНаФоруме написав:Ну Сеня дал! Переплюнул сам себя! Открыл выбор категорий Cash'U. И что я вижу?! Пункт, который всегда давал мне наибольшее количество бонусов: аптеки, полностью отсутствует! Зато появился, что бы вы думали?! Авиабилеты! Ну спасибо хоть продукты оставили! В результате из 8 предложенных пунктов мне реально нужен только один. Ну что ж! Выбрал Авиабилеты и прочую бесполезную хрень!


Авиобилеты для мужской части населения... вроде сегодня же не Первое Апреля...
такое в категориях кешбека - реально зашквар и стеб...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 07:10

  Amethyst написав:
  Kalgan написав:
  Sense Bank написав:Якщо виплата депозиту припадає на вихідний день, то сума вкладу та нараховані %% будуть повернені в понеділок. Якщо підключена пролонгація, то сума вкладу буде пролонгована в понеділок.

Якщо пролонгується понеділком, то 2 дні (субота та неділя) і гроші будуть недоступні і відсотки нараховуватися не будуть ? Якщо так, то при постійній пролонгації буде приблизно 8 днів з місяця без %%.

То пан капітан Підтримка, Ярослав знов поспішив :)
Пролонгація проходить в будь-який день, тобто БЕЗ втрати %% в неробочі дні

....щось цей капітан очевидність геть мізки запудрив ))....тобто якщо закінчення 3-х денного депо випадає на вихідний - логіка каже пролонгувати одразу для оптимізації ?В іншому разі доступ до коштів всеодно ж в перший робочий день буде..
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 07:22

Re: Sense Bank

  -VICTOR- написав:....щось цей капітан очевидність геть мізки запудрив ))....тобто якщо закінчення 3-х денного депо випадає на вихідний - логіка каже пролонгувати одразу для оптимізації ?В іншому разі доступ до коштів всеодно ж в перший робочий день буде..
я теж такий Висновок для себе зробив. Причому т.я. пролонгація зразу включена, то нічого і робити спочатку не треба. А от не пізніше як за день до закінчення треба відключити. Але на вихідних перемикач пролонгації може не працювати...
Ото танці будуть )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:32

  -VICTOR- написав:То пан капітан Підтримка, Ярослав знов поспішив :)
Пролонгація проходить в будь-який день, тобто БЕЗ втрати %% в неробочі дні

....щось цей капітан очевидність геть мізки запудрив ))....тобто якщо закінчення 3-х денного депо випадає на вихідний - логіка каже пролонгувати одразу для оптимізації ?В іншому разі доступ до коштів всеодно ж в перший робочий день буде..[/quote]
Пролонгація здійснюється в день закінчення вкладу (в тому числі, якщо дата закінчення припадає на вихідний/святковий день). Тому на пролонгації у вихідний ви дійсно відсотки не втрачаєте. Вчора трішки помилився і вже є наслідки :(

/лейтенант Підтримка, Ярослав :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:37

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Вчора трішки помилився і вже є наслідки

/лейтенант Підтримка, Ярослав
Нічого, чувак. Тримайся нас і до генерал-лейтенанта Підтримка виростеш... мабуть :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:00

Amethyst Можна буду маленькою феєю Анастасією?) :D
/Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:16

Sense Bank, Анастасія. Є зауваження по роботі шаблонів.

Є створений шаблон на суму 32000 грн. Я за цим шаблоном хочу переказати з картки, на якій є 3 000 грн суму в 1000 грн.
Обираю шаблон, обираю звідки, підтверджую реквізити і в мене відкривається вікно
"Новий переказ". Де зображені карта-джерело, отримувач і збережена сума з шаблону 32 000 грн.
І Суперсенс мене починає лякати, що недостатньо коштів. Але ж я навіть не пробував вводити суму, Суперсенс щось сам собі вигадав, скільки я хочу переказати.
Я видаляю збережену суму, і знову Суперсенс починає волати "Сума повиннна бути більша нуля". Але ж я нічого не починав навіть вводити. Щоби ввести нову суму, мені потрібно видалити стару.
Чому Суперсенс вважає клієнтів за дебілів і перевіріє платіж двічі, до того як я закінчу введення суми платежу? Приберіть це. Достатньо зробити перевірку на останньому етапі, коли я підтверджую переказ.
Кочевник
 
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