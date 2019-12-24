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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:26
Kalgan написав: Amethyst написав: Kalgan написав:
Якщо пролонгується понеділком, то 2 дні (субота та неділя) і гроші будуть недоступні і відсотки нараховуватися не будуть ? Якщо так, то при постійній пролонгації буде приблизно 8 днів з місяця без %%.
То пан капітан Підтримка, Ярослав знов поспішив
Пролонгація проходить в будь-який день, тобто БЕЗ втрати %% в неробочі дні
звідки така впевненість ? умови депо відрізняються від звичних строкових. тут теж може бути якийсь нюанс. це ж сенс. треба ж підтримувати ДРС клієнтів
Тута не впевненність, а здоровий пофігізм на цей ДРС -- просто клієнти все перевірять з 9 березня
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Amethyst
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Додано: Сер 01 бер, 2023 01:48
Sense Bank написав:
Депозит "Швидкий" з виплатою %% в кінці терміну, та %% не капіталізуються.
Якщо виплата депозиту припадає на вихідний день, то сума вкладу та нараховані %% будуть повернені в понеділок. Якщо підключена пролонгація, то сума вкладу буде пролонгована в понеділок.
Вибачаюся, дійсно, відповідь вище була неточною. Я би сказав "занадто швидкою". Виправляюся
/капітан Підтримка, Ярослав
цікаве кіно. якщо вклад відкрити в понеділок то друга пролонгація випадає на суботу.
і буде перенесена на понеділок. виходить один день в неділю кошти не будуть "працювати". може тоді банк озвучить реальну річну ставку?
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mephala
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Додано: Сер 01 бер, 2023 02:38
Ну Сеня дал! Переплюнул сам себя! Открыл выбор категорий Cash'U. И что я вижу?! Пункт, который всегда давал мне наибольшее количество бонусов: аптеки, полностью отсутствует! Зато появился, что бы вы думали?! Авиабилеты! Ну спасибо хоть продукты оставили! В результате из 8 предложенных пунктов мне реально нужен только один. Ну что ж! Выбрал Авиабилеты и прочую бесполезную хрень!
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ЯНаФоруме
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Додано: Сер 01 бер, 2023 06:50
ЯНаФоруме написав:
Ну Сеня дал! Переплюнул сам себя! Открыл выбор категорий Cash'U. И что я вижу?! Пункт, который всегда давал мне наибольшее количество бонусов: аптеки, полностью отсутствует! Зато появился, что бы вы думали?! Авиабилеты!
Ну спасибо хоть продукты оставили! В результате из 8 предложенных пунктов мне реально нужен только один. Ну что ж! Выбрал Авиабилеты и прочую бесполезную хрень!
Авиобилеты для мужской части населения... вроде сегодня же не Первое Апреля...
такое в категориях кешбека - реально зашквар и стеб...
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vpchelko
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Додано: Сер 01 бер, 2023 07:10
Amethyst написав: Kalgan написав: Sense Bank написав:
Якщо виплата депозиту припадає на вихідний день, то сума вкладу та нараховані %% будуть повернені в понеділок. Якщо підключена пролонгація, то сума вкладу буде пролонгована в понеділок.
Якщо пролонгується понеділком, то 2 дні (субота та неділя) і гроші будуть недоступні і відсотки нараховуватися не будуть ? Якщо так, то при постійній пролонгації буде приблизно 8 днів з місяця без %%.
То пан капітан Підтримка, Ярослав знов поспішив
Пролонгація проходить в будь-який день, тобто БЕЗ втрати %% в неробочі дні
....щось цей капітан очевидність геть мізки запудрив ))....тобто якщо закінчення 3-х денного депо випадає на вихідний - логіка каже пролонгувати одразу для оптимізації ?В іншому разі доступ до коштів всеодно ж в перший робочий день буде..
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-VICTOR-
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Додано: Сер 01 бер, 2023 07:22
-VICTOR- написав:
....щось цей капітан очевидність геть мізки запудрив ))....тобто якщо закінчення 3-х денного депо випадає на вихідний - логіка каже пролонгувати одразу для оптимізації ?В іншому разі доступ до коштів всеодно ж в перший робочий день буде..
я теж такий Висновок для себе зробив. Причому т.я. пролонгація зразу включена, то нічого і робити спочатку не треба. А от не пізніше як за день до закінчення треба відключити. Але на вихідних перемикач пролонгації може не працювати...
Ото танці будуть )
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Amethyst
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Додано: Сер 01 бер, 2023 10:32
-VICTOR- написав:
То пан капітан Підтримка, Ярослав знов поспішив
Пролонгація проходить в будь-який день, тобто БЕЗ втрати %% в неробочі дні
....щось цей капітан очевидність геть мізки запудрив ))....тобто якщо закінчення 3-х денного депо випадає на вихідний - логіка каже пролонгувати одразу для оптимізації ?В іншому разі доступ до коштів всеодно ж в перший робочий день буде..[/quote]
Пролонгація здійснюється в день закінчення вкладу (в тому числі, якщо дата закінчення припадає на вихідний/святковий день). Тому на пролонгації у вихідний ви дійсно відсотки не втрачаєте. Вчора трішки помилився і вже є наслідки
/лейтенант Підтримка, Ярослав
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Додано: Сер 01 бер, 2023 10:37
Sense Bank написав:
Вчора трішки помилився і вже є наслідки
/лейтенант Підтримка, Ярослав
Нічого, чувак. Тримайся нас і до генерал-лейтенанта Підтримка виростеш... мабуть
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:00
Amethyst
Можна буду маленькою феєю Анастасією?)
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:16
Sense Bank, Анастасія. Є зауваження по роботі шаблонів.
Є створений шаблон на суму 32000 грн. Я за цим шаблоном хочу переказати з картки, на якій є 3 000 грн суму в 1000 грн.
Обираю шаблон, обираю звідки, підтверджую реквізити і в мене відкривається вікно
"Новий переказ". Де зображені карта-джерело, отримувач і збережена сума з шаблону 32 000 грн.
І Суперсенс мене починає лякати, що недостатньо коштів. Але ж я навіть не пробував вводити суму, Суперсенс щось сам собі вигадав, скільки я хочу переказати.
Я видаляю збережену суму, і знову Суперсенс починає волати "Сума повиннна бути більша нуля". Але ж я нічого не починав навіть вводити. Щоби ввести нову суму, мені потрібно видалити стару.
Чому Суперсенс вважає клієнтів за дебілів і перевіріє платіж двічі, до того як я закінчу введення суми платежу? Приберіть це. Достатньо зробити перевірку на останньому етапі, коли я підтверджую переказ.
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Кочевник
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