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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 11:21
vpchelko написав: ЯНаФоруме написав:
Ну Сеня дал! Переплюнул сам себя! Открыл выбор категорий Cash'U. И что я вижу?! Пункт, который всегда давал мне наибольшее количество бонусов: аптеки, полностью отсутствует! Зато появился, что бы вы думали?! Авиабилеты!
Ну спасибо хоть продукты оставили! В результате из 8 предложенных пунктов мне реально нужен только один. Ну что ж! Выбрал Авиабилеты и прочую бесполезную хрень!
Авиобилеты для мужской части населения... вроде сегодня же не Первое Апреля...
такое в категориях кешбека - реально зашквар и стеб...
а что, любимых женщин и детей нет?
у меня ПУМБ этот месяц бесполезен, а красавчик Аккорд, 2% еда и 10% таксо, жаль что только для уклона
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cohan
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:25
ого як тут весело і двіжово
скільки вас там, воїнів підтримки банку, що має сенс?
ви здається єдині із офіційної підтримки банків, хто активно відповідає форумчанам на їх каверзні та дотошні запитання
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greenozon
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:28
greenozon написав:
скільки вас там, воїнів підтримки банку, що має сенс?
Причому вони дійсно вважають себе воїнами, а не помічниками
І воюють з клієнтами, та ще й "на відчипись"
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Amethyst
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:30
Кочевник
Так налаштована валідація, коли відображає недостатньо коштів це ок, оскільки перевіряє суму 32 000, але коли пусте поле, то будемо розбиратись.
Можете надіслати нам на help@sensebavnk.com.ua
відео цього нюансу та ваш мобільний номер та ПІБ?
/Анастасія
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Sense Bank
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:32
greenozon
Нас шестеро, але ми не воюємо з вами
Я залюбки вирішу ваші питання, тільки напишіть
/Анастасія
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Sense Bank
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:34
Amethyst Ярослав просто намагався креативно підходити до свого підпису)
Але мабуть ми його попросимо підписуватись менш войовничо, думаю він надихнувся нашими ЗСУ
/Анастасія
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Sense Bank
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:36
ЯНаФоруме Взагалі слідкуємо щоб категорії були актуальними, зараз будемо розбиратись
Йду до вас в особисті, візьму ваші дані
Вибачте, за таку ситуацію((
/Анастасія
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Sense Bank
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:43
Sense Bank написав:Кочевник
Так налаштована валідація, коли відображає недостатньо коштів це ок, оскільки перевіряє суму 32 000, але коли пусте поле, то будемо розбиратись.
Можете надіслати нам на help@sensebavnk.com.ua
відео цього нюансу та ваш мобільний номер та ПІБ?
/Анастасія
Ну так або вимкніть валідацію на першому вікні з сумою, або відкривайте вікно з порожньою сумою платежу... Або ще якось. Бо це дратує, особливо, коли не можна було вимкнути вібро, що я навіть суму не почав вводити, а мене вже попереджають.
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Кочевник
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:47
Sense Bank написав:greenozon
Нас шестеро, але ми не воюємо з вами
Я залюбки вирішу ваші питання, тільки напишіть
/Анастасія
дякую, це був наче комплімент вам усім (тепер знаю скільки вас!), адже інші банки не те що не заходять сюди а десь сплять летаргічним сном...
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greenozon
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