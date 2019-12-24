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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 656657658659

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:21

  vpchelko написав:
  ЯНаФоруме написав:Ну Сеня дал! Переплюнул сам себя! Открыл выбор категорий Cash'U. И что я вижу?! Пункт, который всегда давал мне наибольшее количество бонусов: аптеки, полностью отсутствует! Зато появился, что бы вы думали?! Авиабилеты! Ну спасибо хоть продукты оставили! В результате из 8 предложенных пунктов мне реально нужен только один. Ну что ж! Выбрал Авиабилеты и прочую бесполезную хрень!


Авиобилеты для мужской части населения... вроде сегодня же не Первое Апреля...
такое в категориях кешбека - реально зашквар и стеб...


а что, любимых женщин и детей нет?
у меня ПУМБ этот месяц бесполезен, а красавчик Аккорд, 2% еда и 10% таксо, жаль что только для уклона
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:25

ого як тут весело і двіжово

скільки вас там, воїнів підтримки банку, що має сенс? :)
ви здається єдині із офіційної підтримки банків, хто активно відповідає форумчанам на їх каверзні та дотошні запитання
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:28

Re: Sense Bank

  greenozon написав:скільки вас там, воїнів підтримки банку, що має сенс?
Причому вони дійсно вважають себе воїнами, а не помічниками :(
І воюють з клієнтами, та ще й "на відчипись" :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 3699
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:30

Кочевник Так налаштована валідація, коли відображає недостатньо коштів це ок, оскільки перевіряє суму 32 000, але коли пусте поле, то будемо розбиратись.
Можете надіслати нам на help@sensebavnk.com.ua відео цього нюансу та ваш мобільний номер та ПІБ?
/Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:32

greenozon Нас шестеро, але ми не воюємо з вами :(
Я залюбки вирішу ваші питання, тільки напишіть
/Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11510
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:34

Amethyst Ярослав просто намагався креативно підходити до свого підпису)
Але мабуть ми його попросимо підписуватись менш войовничо, думаю він надихнувся нашими ЗСУ
/Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11510
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:36

ЯНаФоруме Взагалі слідкуємо щоб категорії були актуальними, зараз будемо розбиратись
Йду до вас в особисті, візьму ваші дані
Вибачте, за таку ситуацію((
/Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11510
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:43

  Sense Bank написав:Кочевник Так налаштована валідація, коли відображає недостатньо коштів це ок, оскільки перевіряє суму 32 000, але коли пусте поле, то будемо розбиратись.
Можете надіслати нам на help@sensebavnk.com.ua відео цього нюансу та ваш мобільний номер та ПІБ?
/Анастасія

Ну так або вимкніть валідацію на першому вікні з сумою, або відкривайте вікно з порожньою сумою платежу... Або ще якось. Бо це дратує, особливо, коли не можна було вимкнути вібро, що я навіть суму не почав вводити, а мене вже попереджають.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:47

  Sense Bank написав:greenozon Нас шестеро, але ми не воюємо з вами :(
Я залюбки вирішу ваші питання, тільки напишіть
/Анастасія


дякую, це був наче комплімент вам усім (тепер знаю скільки вас!), адже інші банки не те що не заходять сюди а десь сплять летаргічним сном...
greenozon
 
Повідомлень: 14716
З нами з: 01.06.14
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  #<1 ... 656657658659
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