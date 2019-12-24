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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 657658659660

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:15

Sense Bank

Напевно вас замало,більше третій тиждень вже шось уточнюєте, а після останнього повідомлення пройшло 2 тижні.

Добре, що питання таке, вирішення якого я і не потребую, буду сподіватись на сорі бонус при замовленні валюти)
ukr0014959
 
Повідомлень: 200
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:46

  ukr0014959 написав:cohan

А комуналку де сплачуєте, як що ПУМБ бесполезен

Наприклад там де за кредитні дають 1 % чистими а не жалюгідні 0,3-0,75% брудними
Alien
 
Повідомлень: 1461
З нами з: 12.01.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 377 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:59

Alien
в тій банці ще кредитні треба заслужити
ukr0014959
 
Повідомлень: 200
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 657658659660
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