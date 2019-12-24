Sense Bank
Напевно вас замало,більше третій тиждень вже шось уточнюєте, а після останнього повідомлення пройшло 2 тижні.
Добре, що питання таке, вирішення якого я і не потребую, буду сподіватись на сорі бонус при замовленні валюти)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 14:15
Sense Bank
Напевно вас замало,більше третій тиждень вже шось уточнюєте, а після останнього повідомлення пройшло 2 тижні.
Добре, що питання таке, вирішення якого я і не потребую, буду сподіватись на сорі бонус при замовленні валюти)
Додано: Сер 01 бер, 2023 14:46
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