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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 14:15
Sense Bank
Напевно вас замало,більше третій тиждень вже шось уточнюєте, а після останнього повідомлення пройшло 2 тижні.
Добре, що питання таке, вирішення якого я і не потребую, буду сподіватись на сорі бонус при замовленні валюти)
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Додано: Сер 01 бер, 2023 14:46
ukr0014959 написав:cohan
А комуналку де сплачуєте, як що ПУМБ бесполезен
Наприклад там де за кредитні дають 1 % чистими а не жалюгідні 0,3-0,75% брудними
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Alien
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Додано: Сер 01 бер, 2023 14:59
Alien
в тій банці ще кредитні треба заслужити
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Додано: Сер 01 бер, 2023 15:59
Alien написав: ukr0014959 написав:cohan
А комуналку де сплачуєте, як що ПУМБ бесполезен
Наприклад там де за кредитні дають 1 % чистими а не жалюгідні 0,3-0,75% брудними
Тазікс?
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alibob
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:28
alibob написав: Alien написав: ukr0014959 написав:cohan
А комуналку де сплачуєте, як що ПУМБ бесполезен
Наприклад там де за кредитні дають 1 % чистими а не жалюгідні 0,3-0,75% брудними
Тазікс?
Угу. Вєрка, якщо конкретніше
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Alien
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