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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 657658659660

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:15

Sense Bank

Напевно вас замало,більше третій тиждень вже шось уточнюєте, а після останнього повідомлення пройшло 2 тижні.

Добре, що питання таке, вирішення якого я і не потребую, буду сподіватись на сорі бонус при замовленні валюти)
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:46

  ukr0014959 написав:cohan

А комуналку де сплачуєте, як що ПУМБ бесполезен

Наприклад там де за кредитні дають 1 % чистими а не жалюгідні 0,3-0,75% брудними
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:59

Alien
в тій банці ще кредитні треба заслужити
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:59

  Alien написав:
  ukr0014959 написав:cohan

А комуналку де сплачуєте, як що ПУМБ бесполезен

Наприклад там де за кредитні дають 1 % чистими а не жалюгідні 0,3-0,75% брудними



Тазікс?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:28

  alibob написав:
  Alien написав:
  ukr0014959 написав:cohan

А комуналку де сплачуєте, як що ПУМБ бесполезен

Наприклад там де за кредитні дають 1 % чистими а не жалюгідні 0,3-0,75% брудними



Тазікс?

Угу. Вєрка, якщо конкретніше
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:54

Re: Sense Bank

Alien написав:
  ukr0014959 написав:cohan

А комуналку де сплачуєте, як що ПУМБ бесполезен

Наприклад там де за кредитні дають 1 % чистими а не жалюгідні 0,3-0,75% брудними
А 2 за свои разве не выгоднее 1 за кредитные?
1% пассивными за месяц надо еще постараться, чтоб получить
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:29

  kolyuchy написав:
Alien написав:
  ukr0014959 написав:cohan

А комуналку де сплачуєте, як що ПУМБ бесполезен

Наприклад там де за кредитні дають 1 % чистими а не жалюгідні 0,3-0,75% брудними
А 2 за свои разве не выгоднее 1 за кредитные?
1% пассивными за месяц надо еще постараться, чтоб получить

Звичайно ні - не вигідніше. По перше не за місяць, а як мінімум за 40 днів - багато хто платить комуналь до 20-го. По друге 2% це брудними або лише 1,6% чистими. А отже в порівнянні з 1% чистими забезпечити пасивний дохід в 0,6% за 40 днів - зовсім не складно. В цьому ж Сенсі де ми зараз офтопимо наразі кілька Мобільних депо забезпечуватимуть необхідний пасивний доход. А з 9 березня анонсовані ще кращі умови та можливість розміщувати депо навіть на 3 дні. Тому ні особисто я не вважаю кращими 2% брудними за свої у порівнянні з 1% чистими за кредитні
Alien
 
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