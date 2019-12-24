Додано: Чет 02 бер, 2023 11:15

Alien написав: kolyuchy написав: Alien написав: [quote="5547949:ukr0014959"]cohan



А комуналку де сплачуєте, як що ПУМБ бесполезен

Наприклад там де за кредитні дають 1 % чистими а не жалюгідні 0,3-0,75% брудними Наприклад там де за кредитні дають 1 % чистими а не жалюгідні 0,3-0,75% брудними А 2 за свои разве не выгоднее 1 за кредитные?

1% пассивными за месяц надо еще постараться, чтоб получить А 2 за свои разве не выгоднее 1 за кредитные?1% пассивными за месяц надо еще постараться, чтоб получить

Звичайно ні - не вигідніше. По перше не за місяць, а як мінімум за 40 днів - багато хто платить комуналь до 20-го. По друге 2% це брудними або лише 1,6% чистими. А отже в порівнянні з 1% чистими забезпечити пасивний дохід в 0,6% за 40 днів - зовсім не складно. В цьому ж Сенсі де ми зараз офтопимо наразі кілька Мобільних депо забезпечуватимуть необхідний пасивний доход. А з 9 березня анонсовані ще кращі умови та можливість розміщувати депо навіть на 3 дні. Тому ні особисто я не вважаю кращими 2% брудними за свої у порівнянні з 1% чистими за кредитні[/quote]І все ж таки не 40 днів, а 30. Комуналь платимо 20го числа кожного місяця. Коли всі процеси вжему сталому режимі - то треба рахувати від 20го до 20го, а не до першого.Тобто, маємо 1.6% чистими за свої. Або 1% чистими за кредитні плюс пасивний дохід. Мінімальний річний відсоток: 0.6×12/0.805=8.97%, приблизно 9%.Сенс зараз на 29 днів дає 15%. Тобто маємо вигоду 6% річних грязними. Або приблизно 0.4% місячних чистими.Умовно вся комуналь за один місяць за однією адресою 5к грн. Абсолютна вигода оплати кредитними буде 20грн.Якщо не маємо оплати комуналі в промислових об'ємах, то чи варто робити оті додаткові дії по відкриттю місячного депо та погашенню заборгованності за кредиткою?Звісно якщо по цій кредитці є інші привабливі категорії кешбеку - то математика буде іншою )))))