Sense Bank
Напевно вас замало,більше третій тиждень вже шось уточнюєте, а після останнього повідомлення пройшло 2 тижні.
Добре, що питання таке, вирішення якого я і не потребую, буду сподіватись на сорі бонус при замовленні валюти)
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Додано: Сер 01 бер, 2023 14:15
Sense Bank
Напевно вас замало,більше третій тиждень вже шось уточнюєте, а після останнього повідомлення пройшло 2 тижні.
Добре, що питання таке, вирішення якого я і не потребую, буду сподіватись на сорі бонус при замовленні валюти)
Додано: Сер 01 бер, 2023 14:46
Додано: Сер 01 бер, 2023 15:59
Додано: Сер 01 бер, 2023 16:28
Додано: Чет 02 бер, 2023 08:54
Re: Sense Bank
Додано: Чет 02 бер, 2023 09:29
Звичайно ні - не вигідніше. По перше не за місяць, а як мінімум за 40 днів - багато хто платить комуналь до 20-го. По друге 2% це брудними або лише 1,6% чистими. А отже в порівнянні з 1% чистими забезпечити пасивний дохід в 0,6% за 40 днів - зовсім не складно. В цьому ж Сенсі де ми зараз офтопимо наразі кілька Мобільних депо забезпечуватимуть необхідний пасивний доход. А з 9 березня анонсовані ще кращі умови та можливість розміщувати депо навіть на 3 дні. Тому ні особисто я не вважаю кращими 2% брудними за свої у порівнянні з 1% чистими за кредитні
Додано: Чет 02 бер, 2023 11:15
Re: Sense Bank
Звичайно ні - не вигідніше. По перше не за місяць, а як мінімум за 40 днів - багато хто платить комуналь до 20-го. По друге 2% це брудними або лише 1,6% чистими. А отже в порівнянні з 1% чистими забезпечити пасивний дохід в 0,6% за 40 днів - зовсім не складно. В цьому ж Сенсі де ми зараз офтопимо наразі кілька Мобільних депо забезпечуватимуть необхідний пасивний доход. А з 9 березня анонсовані ще кращі умови та можливість розміщувати депо навіть на 3 дні. Тому ні особисто я не вважаю кращими 2% брудними за свої у порівнянні з 1% чистими за кредитні[/quote]І все ж таки не 40 днів, а 30. Комуналь платимо 20го числа кожного місяця. Коли всі процеси вжему сталому режимі - то треба рахувати від 20го до 20го, а не до першого.
Тобто, маємо 1.6% чистими за свої. Або 1% чистими за кредитні плюс пасивний дохід. Мінімальний річний відсоток: 0.6×12/0.805=8.97%, приблизно 9%.
Сенс зараз на 29 днів дає 15%. Тобто маємо вигоду 6% річних грязними. Або приблизно 0.4% місячних чистими.
Умовно вся комуналь за один місяць за однією адресою 5к грн. Абсолютна вигода оплати кредитними буде 20грн.
Якщо не маємо оплати комуналі в промислових об'ємах, то чи варто робити оті додаткові дії по відкриттю місячного депо та погашенню заборгованності за кредиткою?
Звісно якщо по цій кредитці є інші привабливі категорії кешбеку - то математика буде іншою )))))
Додано: Чет 02 бер, 2023 11:25
kolyuchy ви питали чи вигідніше. Я відповів. Розрахунками ви довели самі що таки вигідніше. Навіть 10 % брудними на поточних рахунках до запитання в Спорті та Ізі - виходить вигідніше - і доступ до своїх маєте вільний.
Тобто по основному вашому питанню визначились.
А ось чи використовувати цю вигоду чи ні - справа смаку. За вашою логікою - з 5 тис. умовного комуналю умовної квартири і кешбеку буде усього 5000*1.6%=80 грн. - не казна які гроші, то нашо той пумб адже приват24 наше УСЬО!!! - це тез логіка яка має право на існування. А кожен сам обере що йому цікавіше
І ще з приводу ось оцього
Пише маячню. При усій сталості процесів - своїми коштами ви погасите кредитку у останній робочій день наступного місяця. Тобто вони з ваших рахунків підуть не 20 поточного а 30го наступного - тобто пролежать зайвих 40 днів. Тому рахувати варто саме 40 днів.
Додано: Чет 02 бер, 2023 11:35
Вопрос к офпреду: заканчивается депозит доларовый, потом долары, как я понимаю, упадут на доларовую дебетную карточку, что можно отследить в мобильном приложении, могу ли я, незаморачиваясь с кешем, перевести доллары из банка Сенс на другую доларовую карточку другого украинского банка?
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