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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:46

joik в принципі зможете. Скориставшись платежем Свіфт. Але навряд чи захочете воли взнаєте умови

Платіж майже завжди платний. Хіба що банк захоче сплатити коміс за вас. Але таке буває вкрай рідко.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:52

  joik написав:Вопрос к офпреду: заканчивается депозит доларовый, потом долары, как я понимаю, упадут на доларовую дебетную карточку, что можно отследить в мобильном приложении, могу ли я, незаморачиваясь с кешем, перевести доллары из банка Сенс на другую доларовую карточку другого украинского банка?

Вітаю :wink:
Зробити переказ валюти з нашого банку до іншого українського банку ви можете, але не з картки, а з поточного рахунку та у відділенні банку як SWIFT переказ на поточний/картковий рахунок в іншому укр. банку. Також важливо, щоб рахунок був вашим та валютні рахунки співпадали. Більше інформації щодо SWIFT переказу за посиланням: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014661200
/ще лейтенант Підтримка, Ярослав 8)
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  #<1 ... 658659660661
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