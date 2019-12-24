joik в принципі зможете. Скориставшись платежем Свіфт. Але навряд чи захочете воли взнаєте умови
Платіж майже завжди платний. Хіба що банк захоче сплатити коміс за вас. Але таке буває вкрай рідко.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 бер, 2023 11:46
joik в принципі зможете. Скориставшись платежем Свіфт. Але навряд чи захочете воли взнаєте умови
Платіж майже завжди платний. Хіба що банк захоче сплатити коміс за вас. Але таке буває вкрай рідко.
Додано: Чет 02 бер, 2023 11:52
Вітаю
Зробити переказ валюти з нашого банку до іншого українського банку ви можете, але не з картки, а з поточного рахунку та у відділенні банку як SWIFT переказ на поточний/картковий рахунок в іншому укр. банку. Також важливо, щоб рахунок був вашим та валютні рахунки співпадали. Більше інформації щодо SWIFT переказу за посиланням:
/ще лейтенант Підтримка, Ярослав
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