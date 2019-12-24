joik написав:Вопрос к офпреду: заканчивается депозит доларовый, потом долары, как я понимаю, упадут на доларовую дебетную карточку, что можно отследить в мобильном приложении, могу ли я, незаморачиваясь с кешем, перевести доллары из банка Сенс на другую доларовую карточку другого украинского банка?
Вітаю Зробити переказ валюти з нашого банку до іншого українського банку ви можете, але не з картки, а з поточного рахунку та у відділенні банку як SWIFT переказ на поточний/картковий рахунок в іншому укр. банку. Також важливо, щоб рахунок був вашим та валютні рахунки співпадали. Більше інформації щодо SWIFT переказу за посиланням: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014661200 /ще лейтенант Підтримка, Ярослав
Я не сперечаюсь - кредиткою вигідніше. Розмір вигоди у відносному і абсолютному вимірі ми порахували. Далі у кожного своя голова.
А приват за комуналь ще й коміс бере ))))
Alien написав:Пише маячню. При усій сталості процесів - своїми коштами ви погасите кредитку у останній робочій день наступного місяця. Тобто вони з ваших рахунків підуть не 20 поточного а 30го наступного - тобто пролежать зайвих 40 днів. Тому рахувати варто саме 40 днів.
Не маячня. Ще раз - всі процеси вже налаштовані і йдуть у сталому режимі. Свої гроші порібно віддавати раз на місяць: або 20го на комуналь, або 30го за кредит. Якщо будемо розглядати умовно рік оплат: то ці зайві 10 днів врахуються лише один раз на початку всього процесу (ну або наприкінці). Тобто ці 10 днів вони є, але не є переважальними на довгострок
Alien написав:kolyuchy ви питали чи вигідніше. Я відповів. Розрахунками ви довели самі що таки вигідніше. Навіть 10 % брудними на поточних рахунках до запитання в Спорті та Ізі - виходить вигідніше - і доступ до своїх маєте вільний. Тобто по основному вашому питанню визначились. А ось чи використовувати цю вигоду чи ні - справа смаку. За вашою логікою - з 5 тис. умовного комуналю умовної квартири і кешбеку буде усього 5000*1.6%=80 грн. - не казна які гроші, то нашо той пумб адже приват24 наше УСЬО!!! - це тез логіка яка має право на існування. А кожен сам обере що йому цікавіше І ще з приводу ось оцього
kolyuchy написав:Коли всі процеси вжему сталому режимі - то треба рахувати від 20го до 20го, а не до першого.
Пише маячню. При усій сталості процесів - своїми коштами ви погасите кредитку у останній робочій день наступного місяця. Тобто вони з ваших рахунків підуть не 20 поточного а 30го наступного - тобто пролежать зайвих 40 днів. Тому рахувати варто саме 40 днів.
выгоднее если только 5%, мне ПУМБа дает 2% упорно к этому добавить а)неначисление ПУМБом по охране, б)риски недохода платежа в)плавающее ОСББ - то оно есть, то его нет, а это самая большая сумма г) косяки с передачей в водоканал + плачу за себя и за родственников в провинции, там с ПУМБ шаблонами тоже швах в общем, Портмоне + Верка, однозначно сэкономленное время в том числе на поиск потом "оплатил - не оплатил"