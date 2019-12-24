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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:46

joik в принципі зможете. Скориставшись платежем Свіфт. Але навряд чи захочете воли взнаєте умови

Платіж майже завжди платний. Хіба що банк захоче сплатити коміс за вас. Але таке буває вкрай рідко.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:52

  joik написав:Вопрос к офпреду: заканчивается депозит доларовый, потом долары, как я понимаю, упадут на доларовую дебетную карточку, что можно отследить в мобильном приложении, могу ли я, незаморачиваясь с кешем, перевести доллары из банка Сенс на другую доларовую карточку другого украинского банка?

Вітаю :wink:
Зробити переказ валюти з нашого банку до іншого українського банку ви можете, але не з картки, а з поточного рахунку та у відділенні банку як SWIFT переказ на поточний/картковий рахунок в іншому укр. банку. Також важливо, щоб рахунок був вашим та валютні рахунки співпадали. Більше інформації щодо SWIFT переказу за посиланням: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014661200
/ще лейтенант Підтримка, Ярослав 8)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:59

Я не сперечаюсь - кредиткою вигідніше. Розмір вигоди у відносному і абсолютному вимірі ми порахували. Далі у кожного своя голова.

А приват за комуналь ще й коміс бере ))))

  Alien написав:Пише маячню. При усій сталості процесів - своїми коштами ви погасите кредитку у останній робочій день наступного місяця. Тобто вони з ваших рахунків підуть не 20 поточного а 30го наступного - тобто пролежать зайвих 40 днів. Тому рахувати варто саме 40 днів.

Не маячня. Ще раз - всі процеси вже налаштовані і йдуть у сталому режимі. Свої гроші порібно віддавати раз на місяць: або 20го на комуналь, або 30го за кредит. Якщо будемо розглядати умовно рік оплат: то ці зайві 10 днів врахуються лише один раз на початку всього процесу (ну або наприкінці). Тобто ці 10 днів вони є, але не є переважальними на довгострок
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:07

  Alien написав:kolyuchy ви питали чи вигідніше. Я відповів. Розрахунками ви довели самі що таки вигідніше. Навіть 10 % брудними на поточних рахунках до запитання в Спорті та Ізі - виходить вигідніше - і доступ до своїх маєте вільний.
Тобто по основному вашому питанню визначились.
А ось чи використовувати цю вигоду чи ні - справа смаку. За вашою логікою - з 5 тис. умовного комуналю умовної квартири і кешбеку буде усього 5000*1.6%=80 грн. - не казна які гроші, то нашо той пумб адже приват24 наше УСЬО!!! - це тез логіка яка має право на існування. А кожен сам обере що йому цікавіше
І ще з приводу ось оцього
  kolyuchy написав:Коли всі процеси вжему сталому режимі - то треба рахувати від 20го до 20го, а не до першого.

Пише маячню. При усій сталості процесів - своїми коштами ви погасите кредитку у останній робочій день наступного місяця. Тобто вони з ваших рахунків підуть не 20 поточного а 30го наступного - тобто пролежать зайвих 40 днів. Тому рахувати варто саме 40 днів.


выгоднее если только 5%, мне ПУМБа дает 2% упорно
к этому добавить а)неначисление ПУМБом по охране, б)риски недохода платежа в)плавающее ОСББ - то оно есть, то его нет, а это самая большая сумма г) косяки с передачей в водоканал
+ плачу за себя и за родственников в провинции, там с ПУМБ шаблонами тоже швах
в общем, Портмоне + Верка, однозначно сэкономленное время в том числе на поиск потом "оплатил - не оплатил"
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:25

  cohan написав:Портмоне + Верка, однозначно сэкономленное время в том числе на поиск потом "оплатил - не оплатил"


Що за Вєрка?

Згоден з недоліками ПУМБи... Поки не збанкрутував Мегабанк - платив комуналь через їх Тодобанк. Кешбеку було мало (1%) але було дуже зручно - все в одному місці.
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:07

Re: Sense Bank

  kolyuchy написав:Не маячня. Ще раз - всі процеси вже налаштовані і йдуть у сталому режимі. Свої гроші порібно віддавати раз на місяць: або 20го на комуналь, або 30го за кредит. Якщо будемо розглядати умовно рік оплат: то ці зайві 10 днів врахуються лише один раз на початку всього процесу (ну або наприкінці). Тобто ці 10 днів вони є, але не є переважальними на довгострок


Гаразд - спробую на пальцях. Якщо людина у першому місяці 20 числа заплатить не своїми коштами, а кредитними які має повернути через 40 днів, а свої покладе на поточний рахунок до запитання і зніме через 40 днів, а у другому місяці вона поступить так само і знов це буде 40 днів для нової суми - причому на той момент вона ще й за перший місяць ще свої не витратить. І лише перед початком третього місяця вона поверне ті ще перші кошти які вже були відкладені і приносили пасивний дохід, а через 20 днів сплатить кредитними новий транш і так увесь час по колу. Тобто кожного місяця буде новий транш і нові кошти розміщені на нові 40 днів. І за кожний транш коли власні кошти лежали на депо людина отримуватиме відсотки за 40 днів тобто при умовних 10% річних (брудними) людина матиме з суми кожного траншу - 1.1% пасивного доходу у вигляді відсотків (брудними). Не за 10 днів як пишете ви і не на самому початку, а кожного разу, кожного місяця поки вона користається кредитними, а свої кладе під відсоток - буде щоразу виникати 40 денна відстрочка для кожної окремої суми яка в підсумку приноситиме 1.1% брудними знову ж таки від кожної суми. Вибачте повторюсь що згадка про 10 днів бо це сталий процес - маячня. Так ви починаючи з третього місяця - ви не станете менше витрачати своїх (і колись ви ще матимете погасити борг) - але ви отримуватимете сталий пасивний дохід за рахунок того що щоразу відкладаєте суму власних коштів під %% у той час як борги платите кредиткою.
Ми ж бо вели мову про розмір вигоди у разі оплати кредиткою - а для її розрахунку важливий термін знаходження коштів на депозиті поки працюють "кредитні". І він то якраз щоразу буде 40 а не 10 днів. Сподіваюсь це зрозуміло
Alien
 
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