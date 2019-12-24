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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 658659660661 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.7 5 64 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 7 2- Погане. Некомпетентне. 6% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 39% 25 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 28% 18 Всього голосів : 64 Додано: Чет 02 бер, 2023 11:46 joik в принципі зможете. Скориставшись платежем Свіфт. Але навряд чи захочете воли взнаєте умови



Платіж майже завжди платний. Хіба що банк захоче сплатити коміс за вас. Але таке буває вкрай рідко. Alien Повідомлень: 1475 З нами з: 12.01.20 Подякував: 47 раз. Подякували: 385 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 11:52 joik написав: Вопрос к офпреду: заканчивается депозит доларовый, потом долары, как я понимаю, упадут на доларовую дебетную карточку, что можно отследить в мобильном приложении, могу ли я, незаморачиваясь с кешем, перевести доллары из банка Сенс на другую доларовую карточку другого украинского банка? Вопрос к офпреду: заканчивается депозит доларовый, потом долары, как я понимаю, упадут на доларовую дебетную карточку, что можно отследить в мобильном приложении, могу ли я, незаморачиваясь с кешем, перевести доллары из банка Сенс на другую доларовую карточку другого украинского банка?

Вітаю

Зробити переказ валюти з нашого банку до іншого українського банку ви можете, але не з картки, а з поточного рахунку та у відділенні банку як SWIFT переказ на поточний/картковий рахунок в іншому укр. банку. Також важливо, щоб рахунок був вашим та валютні рахунки співпадали. Більше інформації щодо SWIFT переказу за посиланням: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014661200

/ще лейтенант Підтримка, Ярослав ВітаюЗробити переказ валюти з нашого банку до іншого українського банку ви можете, але не з картки, а з поточного рахунку та у відділенні банку як SWIFT переказ на поточний/картковий рахунок в іншому укр. банку. Також важливо, щоб рахунок був вашим та валютні рахунки співпадали. Більше інформації щодо SWIFT переказу за посиланням:/ще лейтенант Підтримка, Ярослав Sense Bank Представник банку Повідомлень: 11511 З нами з: 18.02.13 Подякував: 134 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 11:59



А приват за комуналь ще й коміс бере ))))



Alien написав: Пише маячню. При усій сталості процесів - своїми коштами ви погасите кредитку у останній робочій день наступного місяця. Тобто вони з ваших рахунків підуть не 20 поточного а 30го наступного - тобто пролежать зайвих 40 днів. Тому рахувати варто саме 40 днів. Пише маячню. При усій сталості процесів - своїми коштами ви погасите кредитку у останній робочій день наступного місяця. Тобто вони з ваших рахунків підуть не 20 поточного а 30го наступного - тобто пролежать зайвих 40 днів. Тому рахувати варто саме 40 днів.

Не маячня. Ще раз - всі процеси вже налаштовані і йдуть у сталому режимі. Свої гроші порібно віддавати раз на місяць: або 20го на комуналь, або 30го за кредит. Якщо будемо розглядати умовно рік оплат: то ці зайві 10 днів врахуються лише один раз на початку всього процесу (ну або наприкінці). Тобто ці 10 днів вони є, але не є переважальними на довгострок Я не сперечаюсь - кредиткою вигідніше. Розмір вигоди у відносному і абсолютному вимірі ми порахували. Далі у кожного своя голова.А приват за комуналь ще й коміс бере ))))Не маячня. Ще раз - всі процеси вже налаштовані і йдуть у сталому режимі. Свої гроші порібно віддавати раз на місяць: або 20го на комуналь, або 30го за кредит. Якщо будемо розглядати умовно рік оплат: то ці зайві 10 днів врахуються лише один раз на початку всього процесу (ну або наприкінці). Тобто ці 10 днів вони є, але не є переважальними на довгострок kolyuchy Повідомлень: 452 З нами з: 17.04.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 12:07 Alien написав: kolyuchy ви питали чи вигідніше. Я відповів. Розрахунками ви довели самі що таки вигідніше. Навіть 10 % брудними на поточних рахунках до запитання в Спорті та Ізі - виходить вигідніше - і доступ до своїх маєте вільний.

Тобто по основному вашому питанню визначились.

А ось чи використовувати цю вигоду чи ні - справа смаку. За вашою логікою - з 5 тис. умовного комуналю умовної квартири і кешбеку буде усього 5000*1.6%=80 грн. - не казна які гроші, то нашо той пумб адже приват24 наше УСЬО!!! - це тез логіка яка має право на існування. А кожен сам обере що йому цікавіше

І ще з приводу ось оцього

kolyuchy написав: Коли всі процеси вжему сталому режимі - то треба рахувати від 20го до 20го, а не до першого. Коли всі процеси вжему сталому режимі - то треба рахувати від 20го до 20го, а не до першого.

Пише маячню. При усій сталості процесів - своїми коштами ви погасите кредитку у останній робочій день наступного місяця. Тобто вони з ваших рахунків підуть не 20 поточного а 30го наступного - тобто пролежать зайвих 40 днів. Тому рахувати варто саме 40 днів. ви питали чи вигідніше. Я відповів. Розрахунками ви довели самі що таки вигідніше. Навіть 10 % брудними на поточних рахунках до запитання в Спорті та Ізі - виходить вигідніше - і доступ до своїх маєте вільний.Тобто по основному вашому питанню визначились.А ось чи використовувати цю вигоду чи ні - справа смаку. За вашою логікою - з 5 тис. умовного комуналю умовної квартири і кешбеку буде усього 5000*1.6%=80 грн. - не казна які гроші, то нашо той пумб адже приват24 наше УСЬО!!! - це тез логіка яка має право на існування. А кожен сам обере що йому цікавішеІ ще з приводу ось оцьогоПише маячню. При усій сталості процесів - своїми коштами ви погасите кредитку у останній робочій день наступного місяця. Тобто вони з ваших рахунків підуть не 20 поточного а 30го наступного - тобто пролежать зайвих 40 днів. Тому рахувати варто саме 40 днів.



выгоднее если только 5%, мне ПУМБа дает 2% упорно

к этому добавить а)неначисление ПУМБом по охране, б)риски недохода платежа в)плавающее ОСББ - то оно есть, то его нет, а это самая большая сумма г) косяки с передачей в водоканал

+ плачу за себя и за родственников в провинции, там с ПУМБ шаблонами тоже швах

в общем, Портмоне + Верка, однозначно сэкономленное время в том числе на поиск потом "оплатил - не оплатил" выгоднее если только 5%, мне ПУМБа дает 2% упорнок этому добавить а)неначисление ПУМБом по охране, б)риски недохода платежа в)плавающее ОСББ - то оно есть, то его нет, а это самая большая сумма г) косяки с передачей в водоканал+ плачу за себя и за родственников в провинции, там с ПУМБ шаблонами тоже швахв общем, Портмоне + Верка, однозначно сэкономленное время в том числе на поиск потом "оплатил - не оплатил" cohan

Повідомлень: 5295 З нами з: 27.09.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 12:25 cohan написав: Портмоне + Верка, однозначно сэкономленное время в том числе на поиск потом "оплатил - не оплатил" Портмоне + Верка, однозначно сэкономленное время в том числе на поиск потом "оплатил - не оплатил"



Що за Вєрка?



Згоден з недоліками ПУМБи... Поки не збанкрутував Мегабанк - платив комуналь через їх Тодобанк. Кешбеку було мало (1%) але було дуже зручно - все в одному місці. Що за Вєрка?Згоден з недоліками ПУМБи... Поки не збанкрутував Мегабанк - платив комуналь через їх Тодобанк. Кешбеку було мало (1%) але було дуже зручно - все в одному місці. kolyuchy Повідомлень: 452 З нами з: 17.04.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 15:07 Re: Sense Bank kolyuchy написав: Не маячня. Ще раз - всі процеси вже налаштовані і йдуть у сталому режимі. Свої гроші порібно віддавати раз на місяць: або 20го на комуналь, або 30го за кредит. Якщо будемо розглядати умовно рік оплат: то ці зайві 10 днів врахуються лише один раз на початку всього процесу (ну або наприкінці). Тобто ці 10 днів вони є, але не є переважальними на довгострок Не маячня. Ще раз - всі процеси вже налаштовані і йдуть у сталому режимі. Свої гроші порібно віддавати раз на місяць: або 20го на комуналь, або 30го за кредит. Якщо будемо розглядати умовно рік оплат: то ці зайві 10 днів врахуються лише один раз на початку всього процесу (ну або наприкінці). Тобто ці 10 днів вони є, але не є переважальними на довгострок



Гаразд - спробую на пальцях. Якщо людина у першому місяці 20 числа заплатить не своїми коштами, а кредитними які має повернути через 40 днів, а свої покладе на поточний рахунок до запитання і зніме через 40 днів, а у другому місяці вона поступить так само і знов це буде 40 днів для нової суми - причому на той момент вона ще й за перший місяць ще свої не витратить. І лише перед початком третього місяця вона поверне ті ще перші кошти які вже були відкладені і приносили пасивний дохід, а через 20 днів сплатить кредитними новий транш і так увесь час по колу. Тобто кожного місяця буде новий транш і нові кошти розміщені на нові 40 днів. І за кожний транш коли власні кошти лежали на депо людина отримуватиме відсотки за 40 днів тобто при умовних 10% річних (брудними) людина матиме з суми кожного траншу - 1.1% пасивного доходу у вигляді відсотків (брудними). Не за 10 днів як пишете ви і не на самому початку, а кожного разу, кожного місяця поки вона користається кредитними, а свої кладе під відсоток - буде щоразу виникати 40 денна відстрочка для кожної окремої суми яка в підсумку приноситиме 1.1% брудними знову ж таки від кожної суми. Вибачте повторюсь що згадка про 10 днів бо це сталий процес - маячня. Так ви починаючи з третього місяця - ви не станете менше витрачати своїх (і колись ви ще матимете погасити борг) - але ви отримуватимете сталий пасивний дохід за рахунок того що щоразу відкладаєте суму власних коштів під %% у той час як борги платите кредиткою.

Ми ж бо вели мову про розмір вигоди у разі оплати кредиткою - а для її розрахунку важливий термін знаходження коштів на депозиті поки працюють "кредитні". І він то якраз щоразу буде 40 а не 10 днів. Сподіваюсь це зрозуміло Гаразд - спробую на пальцях. Якщо людина у першому місяці 20 числа заплатить не своїми коштами, а кредитними які має повернути через 40 днів, а свої покладе на поточний рахунок до запитання і зніме через 40 днів, а у другому місяці вона поступить так само і знов це буде 40 днів для нової суми - причому на той момент вона ще й за перший місяць ще свої не витратить. І лише перед початком третього місяця вона поверне ті ще перші кошти які вже були відкладені і приносили пасивний дохід, а через 20 днів сплатить кредитними новий транш і так увесь час по колу. Тобто кожного місяця буде новий транш і нові кошти розміщені на нові 40 днів. І за кожний транш коли власні кошти лежали на депо людина отримуватиме відсотки за 40 днів тобто при умовних 10% річних (брудними) людина матиме з суми кожного траншу - 1.1% пасивного доходу у вигляді відсотків (брудними). Не за 10 днів як пишете ви і не на самому початку, а кожного разу, кожного місяця поки вона користається кредитними, а свої кладе під відсоток - буде щоразу виникати 40 денна відстрочка для кожної окремої суми яка в підсумку приноситиме 1.1% брудними знову ж таки від кожної суми. Вибачте повторюсь що згадка про 10 днів бо це сталий процес - маячня. Так ви починаючи з третього місяця - ви не станете менше витрачати своїх (і колись ви ще матимете погасити борг) - але ви отримуватимете сталий пасивний дохід за рахунок того що щоразу відкладаєте суму власних коштів під %% у той час як борги платите кредиткою.Ми ж бо вели мову про розмір вигоди у разі оплати кредиткою - а для її розрахунку важливий термін знаходження коштів на депозиті поки працюють "кредитні". І він то якраз щоразу буде 40 а не 10 днів. Сподіваюсь це зрозуміло Alien Повідомлень: 1475 З нами з: 12.01.20 Подякував: 47 раз. Подякували: 385 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 19:37 Re: Sense Bank Alien написав: kolyuchy написав: Не маячня. Ще раз - всі процеси вже налаштовані і йдуть у сталому режимі. Свої гроші порібно віддавати раз на місяць: або 20го на комуналь, або 30го за кредит. Якщо будемо розглядати умовно рік оплат: то ці зайві 10 днів врахуються лише один раз на початку всього процесу (ну або наприкінці). Тобто ці 10 днів вони є, але не є переважальними на довгострок Не маячня. Ще раз - всі процеси вже налаштовані і йдуть у сталому режимі. Свої гроші порібно віддавати раз на місяць: або 20го на комуналь, або 30го за кредит. Якщо будемо розглядати умовно рік оплат: то ці зайві 10 днів врахуються лише один раз на початку всього процесу (ну або наприкінці). Тобто ці 10 днів вони є, але не є переважальними на довгострок



Гаразд - спробую на пальцях. Якщо людина у першому місяці 20 числа заплатить не своїми коштами, а кредитними які має повернути через 40 днів, а свої покладе на поточний рахунок до запитання і зніме через 40 днів, а у другому місяці вона поступить так само і знов це буде 40 днів для нової суми - причому на той момент вона ще й за перший місяць ще свої не витратить. І лише перед початком третього місяця вона поверне ті ще перші кошти які вже були відкладені і приносили пасивний дохід, а через 20 днів сплатить кредитними новий транш і так увесь час по колу. Тобто кожного місяця буде новий транш і нові кошти розміщені на нові 40 днів. І за кожний транш коли власні кошти лежали на депо людина отримуватиме відсотки за 40 днів тобто при умовних 10% річних (брудними) людина матиме з суми кожного траншу - 1.1% пасивного доходу у вигляді відсотків (брудними). Не за 10 днів як пишете ви і не на самому початку, а кожного разу, кожного місяця поки вона користається кредитними, а свої кладе під відсоток - буде щоразу виникати 40 денна відстрочка для кожної окремої суми яка в підсумку приноситиме 1.1% брудними знову ж таки від кожної суми. Вибачте повторюсь що згадка про 10 днів бо це сталий процес - маячня. Так ви починаючи з третього місяця - ви не станете менше витрачати своїх (і колись ви ще матимете погасити борг) - але ви отримуватимете сталий пасивний дохід за рахунок того що щоразу відкладаєте суму власних коштів під %% у той час як борги платите кредиткою.

Ми ж бо вели мову про розмір вигоди у разі оплати кредиткою - а для її розрахунку важливий термін знаходження коштів на депозиті поки працюють "кредитні". І він то якраз щоразу буде 40 а не 10 днів. Сподіваюсь це зрозуміло Гаразд - спробую на пальцях. Якщо людина у першому місяці 20 числа заплатить не своїми коштами, а кредитними які має повернути через 40 днів, а свої покладе на поточний рахунок до запитання і зніме через 40 днів, а у другому місяці вона поступить так само і знов це буде 40 днів для нової суми - причому на той момент вона ще й за перший місяць ще свої не витратить. І лише перед початком третього місяця вона поверне ті ще перші кошти які вже були відкладені і приносили пасивний дохід, а через 20 днів сплатить кредитними новий транш і так увесь час по колу. Тобто кожного місяця буде новий транш і нові кошти розміщені на нові 40 днів. І за кожний транш коли власні кошти лежали на депо людина отримуватиме відсотки за 40 днів тобто при умовних 10% річних (брудними) людина матиме з суми кожного траншу - 1.1% пасивного доходу у вигляді відсотків (брудними). Не за 10 днів як пишете ви і не на самому початку, а кожного разу, кожного місяця поки вона користається кредитними, а свої кладе під відсоток - буде щоразу виникати 40 денна відстрочка для кожної окремої суми яка в підсумку приноситиме 1.1% брудними знову ж таки від кожної суми. Вибачте повторюсь що згадка про 10 днів бо це сталий процес - маячня. Так ви починаючи з третього місяця - ви не станете менше витрачати своїх (і колись ви ще матимете погасити борг) - але ви отримуватимете сталий пасивний дохід за рахунок того що щоразу відкладаєте суму власних коштів під %% у той час як борги платите кредиткою.Ми ж бо вели мову про розмір вигоди у разі оплати кредиткою - а для її розрахунку важливий термін знаходження коштів на депозиті поки працюють "кредитні". І він то якраз щоразу буде 40 а не 10 днів. Сподіваюсь це зрозуміло Ви не праві. Просте питання: з якою періодичністю потрібно гасити кредитні зобов'язання по кредитці 40 чи 30 днів? Ви не праві. Просте питання: з якою періодичністю потрібно гасити кредитні зобов'язання по кредитці 40 чи 30 днів? kolyuchy Повідомлень: 452 З нами з: 17.04.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 19:48 Re: Sense Bank kolyuchy написав: Просте питання: з якою періодичністю потрібно гасити кредитні зобов'язання по кредитці 40 чи 30 днів? Просте питання: з якою періодичністю потрібно гасити кредитні зобов'язання по кредитці 40 чи 30 днів? 60..62 дн 60..62 дн Amethyst

Повідомлень: 3711 З нами з: 05.05.21 Подякував: 248 раз. Подякували: 683 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 20:50 kolyuchy ясно. Бачу, що простi приклади це не ваше. Але спробую зайти з іншого боку. Думаю ви не станете заперечувати що якщо ви будете щомісячно платити комуналь кредиткою 20го і погашати борг попереднього місяця 30го наступного місяця то в цьому випадку у вас буде протягом усього року постійний безкоштовний використаний кредитний ліміт що дорівнює місячній оплаті - ви там писали щось про 5000 на одну квартиру. Тобто фактично ви без проблем матимете безперервно цілий рік своїх вільних коштів на цю суму з яких розмістивши навіть під 10% річних за рік отримаєте 500 грн. брудними (близько 400 чистими). Крім того третю частину року а саме 10 днів кожного місяця (з 20-го по 30-е) ви матимете ще вільних власних 5000 грн. Отже при ставці 10% (це наразі ставка на залишок поточних Рюкзаку у спорті чи Заначки у ізі) Ви за рік матимете ще додаткового пасивного доходу 1/3 від 500 брудними (або близько 133 грн. чистими). Тобто не напружуюючись з місячної комуналі в 5000 - пасивний доход за рік вийде 533 чистими (44 грн. на місяць а не 20 як ви нарахували). Якщо ж погратись з датами вкладів на кшталт мобільний у Сенсі при нормальному підході на більшу частину часу можна мати 12, 13, 14, 15 і навіть 17% річних. Але це вже звичайно для тих хто трошки вміє рахувати (а також має бажання і час керувати своїми грошовими потоками) ну і не зациклюється на придуманих 10 днях, якими можна знехтувати Alien Повідомлень: 1475 З нами з: 12.01.20 Подякував: 47 раз. Подякували: 385 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 658659660661 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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