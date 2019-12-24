joik в принципі зможете. Скориставшись платежем Свіфт. Але навряд чи захочете воли взнаєте умови
Платіж майже завжди платний. Хіба що банк захоче сплатити коміс за вас. Але таке буває вкрай рідко.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 бер, 2023 11:46
joik в принципі зможете. Скориставшись платежем Свіфт. Але навряд чи захочете воли взнаєте умови
Платіж майже завжди платний. Хіба що банк захоче сплатити коміс за вас. Але таке буває вкрай рідко.
Додано: Чет 02 бер, 2023 11:52
Вітаю
Зробити переказ валюти з нашого банку до іншого українського банку ви можете, але не з картки, а з поточного рахунку та у відділенні банку як SWIFT переказ на поточний/картковий рахунок в іншому укр. банку. Також важливо, щоб рахунок був вашим та валютні рахунки співпадали. Більше інформації щодо SWIFT переказу за посиланням:
/ще лейтенант Підтримка, Ярослав
Додано: Чет 02 бер, 2023 11:59
Я не сперечаюсь - кредиткою вигідніше. Розмір вигоди у відносному і абсолютному вимірі ми порахували. Далі у кожного своя голова.
А приват за комуналь ще й коміс бере ))))
Не маячня. Ще раз - всі процеси вже налаштовані і йдуть у сталому режимі. Свої гроші порібно віддавати раз на місяць: або 20го на комуналь, або 30го за кредит. Якщо будемо розглядати умовно рік оплат: то ці зайві 10 днів врахуються лише один раз на початку всього процесу (ну або наприкінці). Тобто ці 10 днів вони є, але не є переважальними на довгострок
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:07
выгоднее если только 5%, мне ПУМБа дает 2% упорно
к этому добавить а)неначисление ПУМБом по охране, б)риски недохода платежа в)плавающее ОСББ - то оно есть, то его нет, а это самая большая сумма г) косяки с передачей в водоканал
+ плачу за себя и за родственников в провинции, там с ПУМБ шаблонами тоже швах
в общем, Портмоне + Верка, однозначно сэкономленное время в том числе на поиск потом "оплатил - не оплатил"
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:25
Додано: Чет 02 бер, 2023 15:07
Re: Sense Bank
Гаразд - спробую на пальцях. Якщо людина у першому місяці 20 числа заплатить не своїми коштами, а кредитними які має повернути через 40 днів, а свої покладе на поточний рахунок до запитання і зніме через 40 днів, а у другому місяці вона поступить так само і знов це буде 40 днів для нової суми - причому на той момент вона ще й за перший місяць ще свої не витратить. І лише перед початком третього місяця вона поверне ті ще перші кошти які вже були відкладені і приносили пасивний дохід, а через 20 днів сплатить кредитними новий транш і так увесь час по колу. Тобто кожного місяця буде новий транш і нові кошти розміщені на нові 40 днів. І за кожний транш коли власні кошти лежали на депо людина отримуватиме відсотки за 40 днів тобто при умовних 10% річних (брудними) людина матиме з суми кожного траншу - 1.1% пасивного доходу у вигляді відсотків (брудними). Не за 10 днів як пишете ви і не на самому початку, а кожного разу, кожного місяця поки вона користається кредитними, а свої кладе під відсоток - буде щоразу виникати 40 денна відстрочка для кожної окремої суми яка в підсумку приноситиме 1.1% брудними знову ж таки від кожної суми. Вибачте повторюсь що згадка про 10 днів бо це сталий процес - маячня. Так ви починаючи з третього місяця - ви не станете менше витрачати своїх (і колись ви ще матимете погасити борг) - але ви отримуватимете сталий пасивний дохід за рахунок того що щоразу відкладаєте суму власних коштів під %% у той час як борги платите кредиткою.
Ми ж бо вели мову про розмір вигоди у разі оплати кредиткою - а для її розрахунку важливий термін знаходження коштів на депозиті поки працюють "кредитні". І він то якраз щоразу буде 40 а не 10 днів. Сподіваюсь це зрозуміло
Додано: Чет 02 бер, 2023 19:37
Re: Sense Bank
Ви не праві. Просте питання: з якою періодичністю потрібно гасити кредитні зобов'язання по кредитці 40 чи 30 днів?
Додано: Чет 02 бер, 2023 19:48
Re: Sense Bank
Додано: Чет 02 бер, 2023 20:50
kolyuchy ясно. Бачу, що простi приклади це не ваше. Але спробую зайти з іншого боку. Думаю ви не станете заперечувати що якщо ви будете щомісячно платити комуналь кредиткою 20го і погашати борг попереднього місяця 30го наступного місяця то в цьому випадку у вас буде протягом усього року постійний безкоштовний використаний кредитний ліміт що дорівнює місячній оплаті - ви там писали щось про 5000 на одну квартиру. Тобто фактично ви без проблем матимете безперервно цілий рік своїх вільних коштів на цю суму з яких розмістивши навіть під 10% річних за рік отримаєте 500 грн. брудними (близько 400 чистими). Крім того третю частину року а саме 10 днів кожного місяця (з 20-го по 30-е) ви матимете ще вільних власних 5000 грн. Отже при ставці 10% (це наразі ставка на залишок поточних Рюкзаку у спорті чи Заначки у ізі) Ви за рік матимете ще додаткового пасивного доходу 1/3 від 500 брудними (або близько 133 грн. чистими). Тобто не напружуюючись з місячної комуналі в 5000 - пасивний доход за рік вийде 533 чистими (44 грн. на місяць а не 20 як ви нарахували). Якщо ж погратись з датами вкладів на кшталт мобільний у Сенсі при нормальному підході на більшу частину часу можна мати 12, 13, 14, 15 і навіть 17% річних. Але це вже звичайно для тих хто трошки вміє рахувати (а також має бажання і час керувати своїми грошовими потоками) ну і не зациклюється на придуманих 10 днях, якими можна знехтувати
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