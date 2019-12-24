Додано: Чет 02 бер, 2023 15:07

kolyuchy написав: Не маячня. Ще раз - всі процеси вже налаштовані і йдуть у сталому режимі. Свої гроші порібно віддавати раз на місяць: або 20го на комуналь, або 30го за кредит. Якщо будемо розглядати умовно рік оплат: то ці зайві 10 днів врахуються лише один раз на початку всього процесу (ну або наприкінці). Тобто ці 10 днів вони є, але не є переважальними на довгострок Не маячня. Ще раз - всі процеси вже налаштовані і йдуть у сталому режимі. Свої гроші порібно віддавати раз на місяць: або 20го на комуналь, або 30го за кредит. Якщо будемо розглядати умовно рік оплат: то ці зайві 10 днів врахуються лише один раз на початку всього процесу (ну або наприкінці). Тобто ці 10 днів вони є, але не є переважальними на довгострок

Гаразд - спробую на пальцях. Якщо людина у першому місяці 20 числа заплатить не своїми коштами, а кредитними які має повернути через 40 днів, а свої покладе на поточний рахунок до запитання і зніме через 40 днів, а у другому місяці вона поступить так само і знов це буде 40 днів для нової суми - причому на той момент вона ще й за перший місяць ще свої не витратить. І лише перед початком третього місяця вона поверне ті ще перші кошти які вже були відкладені і приносили пасивний дохід, а через 20 днів сплатить кредитними новий транш і так увесь час по колу. Тобто кожного місяця буде новий транш і нові кошти розміщені на нові 40 днів. І за кожний транш коли власні кошти лежали на депо людина отримуватиме відсотки за 40 днів тобто при умовних 10% річних (брудними) людина матиме з суми кожного траншу - 1.1% пасивного доходу у вигляді відсотків (брудними). Не за 10 днів як пишете ви і не на самому початку, а кожного разу, кожного місяця поки вона користається кредитними, а свої кладе під відсоток - буде щоразу виникати 40 денна відстрочка для кожної окремої суми яка в підсумку приноситиме 1.1% брудними знову ж таки від кожної суми. Вибачте повторюсь що згадка про 10 днів бо це сталий процес - маячня. Так ви починаючи з третього місяця - ви не станете менше витрачати своїх (і колись ви ще матимете погасити борг) - але ви отримуватимете сталий пасивний дохід за рахунок того що щоразу відкладаєте суму власних коштів під %% у той час як борги платите кредиткою.Ми ж бо вели мову про розмір вигоди у разі оплати кредиткою - а для її розрахунку важливий термін знаходження коштів на депозиті поки працюють "кредитні". І він то якраз щоразу буде 40 а не 10 днів. Сподіваюсь це зрозуміло