RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 659660661662

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 23:22

  yama написав:произошло то чем мы говорили ..тьху... блін вибачаюсь ...Відубулося те про що ми з вами говорили сторінок 10-15 тому , сьогодні від банку був дзвінок з пропозицією скористатися програмою 80/20 , а це вже "дзвоник" ! дуже тривожний дзвоник.
При тому що в мене там борг якихось 700 у.е. на хамелеоні ...
висновки робіть самі ... про який кешбек вже тут говорити ...

P.S. не даремно я запитував план дій на такий випадок 10 сторінок тому

дивно дивно чому банк досі не націоналізували ? він же Фрідмана ...
Як і Київстар ... теж російського олігарха Фрідмана ...
дивні справи ... :o :shock:
yama
 
Повідомлень: 4330
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8641 раз.
Подякували: 1014 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 23:22

  yama написав: П'ят 17 чер, 2022 16:28
произошло то чем мы говорили ..тьху... блін вибачаюсь ...Відубулося те про що ми з вами говорили сторінок 10-15 тому , сьогодні від банку був дзвінок з пропозицією скористатися програмою 80/20 , а це вже "дзвоник" ! дуже тривожний дзвоник.
При тому що в мене там борг якихось 700 у.е. на хамелеоні ...
висновки робіть самі ... про який кешбек вже тут говорити ...

P.S. не даремно я запитував план дій на такий випадок 10 сторінок тому

дивно дивно чому банк досі не націоналізували ? він же Фрідмана ...
Як і Київстар ... теж російського олігарха Фрідмана ...
дивні справи ... :o :shock:
yama
 
Повідомлень: 4330
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8641 раз.
Подякували: 1014 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 659660661662
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 103, 104, 105
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1043 192830
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 бер, 2023 19:31
wolt450
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2995
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6612)
02.03.2023 23:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.