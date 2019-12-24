yama написав:произошло то чем мы говорили ..тьху... блін вибачаюсь ...Відубулося те про що ми з вами говорили сторінок 10-15 тому , сьогодні від банку був дзвінок з пропозицією скористатися програмою 80/20 , а це вже "дзвоник" ! дуже тривожний дзвоник.
При тому що в мене там борг якихось 700 у.е. на хамелеоні ...
висновки робіть самі ... про який кешбек вже тут говорити ...
P.S. не даремно я запитував план дій на такий випадок 10 сторінок тому
дивно дивно чому банк досі не націоналізували ? він же Фрідмана ...
Як і Київстар ... теж російського олігарха Фрідмана ...
дивні справи ...