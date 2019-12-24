Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:38

- У владних колах часто говорили і продовжують говорити про націоналізацію Sense Bank. Нормативних підстав для цього наразі немає. Але все ж таки, що відбудеться у цьому плані зараз? На якій стадії вирішення питання?- Про ідею націоналізації ми взагалі дізналися з преси і коментарів народних депутатів. Якщо питання коментує НБУ, то він висловлюється лаконічно: є закон, де чітко прописані підстави для націоналізації – втрата ліквідності. На щастя, у нас цього не відбувається. Чи цікаво НБУ і Фонду гарантування ця націоналізація? Не впевнена.Щонайменше, їм тоді необхідно слідувати букві закону і не брати на плечі бюджету, який дотується з міжнародних інституцій, ще й додатковий тягар. Тим більше, зараз Нацбанк дозволив банкам у дечому порушувати нормативи, якщо ці порушення спричинені війною. Це стосується й нормативу адекватності капіталу.Якщо банк втрачає ліквідність і не може виконувати зобов’язання перед клієнтами, це є безумовною підставою для націоналізації, але не ліквідації банку. Але це стосується тільки приватних системно важливих банків, до яких ми належимо. І ми не підпадаємо під ці критерії. Це – один аспект, продиктований законом. Втім, є ще й другий, з яким ми нічого не можемо зробити - нажаль, кінцевими бенефіціарами банку є Михайло Фрідман, Петро Авен і Андрій Косогов.Їх усіх відсторонили від управління банком, передавши їхні акції під управління довіреної особи – Симеона Дянкова - колишнього міністра фінансів Болгарії. Є Симеон Дянков, є спостережна рада, є правління. Тобто все, тут росіян немає. Але наявність цих бенефіціарів і є приводом для розмов щодо націоналізації. Від цього нікуди не дінешся. Чи може це бути підставою для націоналізації? Так. Але це буде радше політичне рішення, а не економічне. Можливо хтось сподівався, що це буде непоправним ударом для банку, однак, ми вистояли. У банка немає жодних проблем з ліквідністю, ми витримуємо всі нормативи НБУ. У тому числі – і нормативи по адекватності капіталу, хоча ми і сформували 100% необхідних резервів по кредитах і фізичних, і юридичних осіб. Саме через кризове формування резервів ми маємо збиток у близько 7 млрд грн, але і цей необхідний крок спробували використати таким чином, щоб показати проблемність банку. Важливо розуміти, що навіть при таких результатах ми витримуємо норматив адекватності капіталуНаш операційний фінансовий результат за минулий рік виявився на 2% меншим, ніж у 2021 році. Це при тому, що 2021 рік для Sense Bank (тоді ще для Альфа-банку, - ред.) був проривним, адже ми заробили найбільший прибуток.Що ж до поведінки клієнтів, то якщо раніше будь-яка нова хвиля інформаційної атаки провокувала відтік, то наразі у наших клієнтів виробився до них певний імунітет. Вони розуміють, що це лише галас і не має відношення до реальних справ у Банку. Розуміють, що з нами комфортно і що ми виконуємо всі свої зобов’язання. Вони розуміють політику НБУ і Верховної Ради. І що б там не відбувалося наразі в інформаційному просторі, якихось панічних настроїв і різких рухів з боку клієнтів ми, на щастя, не фіксуємо.- Про які саме атаки йдеться? Як це впливало на діяльність банку?- Це були замовні матеріали, цілі хвилі. Хто їх замовник мені дуже важко сказати. Напевне, є ті хто прямо зацікавлений в цьому, називаючи себе патріотами. Втім, я не вважаю, що це прояви патріотизму, який до того ж підриває фінансову стабільність. Люди, нехтуючи будь якими принципами, особливо, якщо вони мають стосунок до фінансової системи, дозволяють собі замовні статті. Якби кошти замість замовних матеріалів направляли на ЗСУ, то ефекту було б більше.Ці особи чудово розуміли, що такі публікації можуть посіяти паніку серед клієнтів банку. Також розуміли, що фінансова система це єдина ланка і розгойдування ситуації навколо системно-важливого банку звісно зачепить інших. Це і є той інформаційний шум, який, на жаль, впливав на наших клієнтів. Вони відразу починали ставити масу запитань про те, що буде з банком, чи нас ліквідують, що в цьому випадку буде з їхніми вкладами.І основним завданням таких атак, як я вже казала, було спровокувати відтік клієнтів. Наше ж завдання - триматися і робити свою справу. Продовжувати працювати на фінансовому фронті і підтримувати наших захисників, які на реальному фронті боронять нашу незалежність.