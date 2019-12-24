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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 бер, 2023 11:07
Клиент_ написав:
В квитанції вказаний отримувач Київ Цифровий і категорія транспорт. В інших банках розрахунок через Гугл пей не заважає нарахуванню кешбеку.
Почекайте пару годин і якщо не нарахується пишіть у підтримку. Буває що горіхи нараховуються з певною паузою - особисто стикався з таким при оплаті на розетці. Було й таке що донараховувала підтримка. Гугл пей тут дійсно ні до чого якщо обрана категорія і МСС відповідає цій категорії
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Додано: Суб 04 бер, 2023 12:38
Sense Bank написав: Клиент_ написав:
Добрий день. А що кешбек зараз не нараховується?
Вибрав категорії, в т.ч. транспорт, з діджитал Хамелеону поповнив трансп.карту в додатку Київ цифровий через Гугл пей. В Сенсі бачу що оплата пройшла за категорією Транспорт. А кешбек не нарахований.
Добрий день, зараз вам напишу у ПП, потрібно все ретельно перевірити та вже потім зможу відповісти на ваше запитання
/капітан Підтримка, Ярослав
Відповідь отримав, дякую.
Питання вирішшене.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 15:04
Клиент_ написав: Sense Bank написав: Клиент_ написав:
Добрий день. А що кешбек зараз не нараховується?
Вибрав категорії, в т.ч. транспорт, з діджитал Хамелеону поповнив трансп.карту в додатку Київ цифровий через Гугл пей. В Сенсі бачу що оплата пройшла за категорією Транспорт. А кешбек не нарахований.
Добрий день, зараз вам напишу у ПП, потрібно все ретельно перевірити та вже потім зможу відповісти на ваше запитання
/капітан Підтримка, Ярослав
Відповідь отримав, дякую.
Питання вирішшене.
нам теж цікаво як питання вирішили )
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Додано: Суб 04 бер, 2023 15:14
lamal Cash`U Сlub стає активним по новій картці до 3 робочих днів. Потім бонуси, які були зароблені за цей час донараховуються.
/Анастасія
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