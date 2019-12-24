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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 660661662663

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Sense Bank 3.6 5 65
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
18
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 11:07

Re: Sense Bank

  Клиент_ написав:В квитанції вказаний отримувач Київ Цифровий і категорія транспорт. В інших банках розрахунок через Гугл пей не заважає нарахуванню кешбеку.

Почекайте пару годин і якщо не нарахується пишіть у підтримку. Буває що горіхи нараховуються з певною паузою - особисто стикався з таким при оплаті на розетці. Було й таке що донараховувала підтримка. Гугл пей тут дійсно ні до чого якщо обрана категорія і МСС відповідає цій категорії
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 12:38

  Sense Bank написав:
  Клиент_ написав:Добрий день. А що кешбек зараз не нараховується?
Вибрав категорії, в т.ч. транспорт, з діджитал Хамелеону поповнив трансп.карту в додатку Київ цифровий через Гугл пей. В Сенсі бачу що оплата пройшла за категорією Транспорт. А кешбек не нарахований.

Добрий день, зараз вам напишу у ПП, потрібно все ретельно перевірити та вже потім зможу відповісти на ваше запитання :wink:
/капітан Підтримка, Ярослав 8)

Відповідь отримав, дякую.
Питання вирішшене.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:04

  Клиент_ написав:
  Sense Bank написав:
  Клиент_ написав:Добрий день. А що кешбек зараз не нараховується?
Вибрав категорії, в т.ч. транспорт, з діджитал Хамелеону поповнив трансп.карту в додатку Київ цифровий через Гугл пей. В Сенсі бачу що оплата пройшла за категорією Транспорт. А кешбек не нарахований.

Добрий день, зараз вам напишу у ПП, потрібно все ретельно перевірити та вже потім зможу відповісти на ваше запитання :wink:
/капітан Підтримка, Ярослав 8)

Відповідь отримав, дякую.
Питання вирішшене.

нам теж цікаво як питання вирішили )
lamal
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:14

lamal Cash`U Сlub стає активним по новій картці до 3 робочих днів. Потім бонуси, які були зароблені за цей час донараховуються.
/Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:22

  Sense Bank написав:lamal Cash`U Сlub стає активним по новій картці до 3 робочих днів. Потім бонуси, які були зароблені за цей час донараховуються.
/Анастасія

А у меня в приложении Sense SuperApp вообще отсутствует иконка Cash`U Сlub. Это нормально?
0007
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:42

0007 Якщо нова картка, то так може не відображатись іконка до моменту поки Cash`U Club не буде активовано
У вас нова картка? Розкажіть детальніше
/Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:48

  Sense Bank написав:0007 Якщо нова картка, то так може не відображатись іконка до моменту поки Cash`U Club не буде активовано
У вас нова картка? Розкажіть детальніше
/Анастасія

Да вчера оформлена пакет белый. Спасибо за ответ.
0007
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 21:51

  yama написав:
  yama написав:произошло то чем мы говорили ..тьху... блін вибачаюсь ...Відубулося те про що ми з вами говорили сторінок 10-15 тому , сьогодні від банку був дзвінок з пропозицією скористатися програмою 80/20 , а це вже "дзвоник" ! дуже тривожний дзвоник.
При тому що в мене там борг якихось 700 у.е. на хамелеоні ...
висновки робіть самі ... про який кешбек вже тут говорити ...

P.S. не даремно я запитував план дій на такий випадок 10 сторінок тому

дивно дивно чому банк досі не націоналізували ? він же Фрідмана ...
Як і Київстар ... теж російського олігарха Фрідмана ...
дивні справи ... :o :shock:


хто це вам таке сказав? той хто розтлумачив що батьки олигархив полюблюять мешкати у Львови? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:14

  Клиент_ написав:Добрий день. А що кешбек зараз не нараховується?
Вибрав категорії, в т.ч. транспорт, з діджитал Хамелеону поповнив трансп.карту в додатку Київ цифровий через Гугл пей. В Сенсі бачу що оплата пройшла за категорією Транспорт. А кешбек не нарахований.

Скорее всего глюк. Дочь в начале месяца покупала поездки в Киев цифровой через гуглпей - всё начислилось
Кассандра
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